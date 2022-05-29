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Siyaset Saadet Partisi PKK yandaşı Aynur Doğan'ı kuliste ziyaret etti! 'Bu ülkede herkese yetecek yer var' mesajı..
Siyaset

Saadet Partisi PKK yandaşı Aynur Doğan'ı kuliste ziyaret etti! 'Bu ülkede herkese yetecek yer var' mesajı..

AK Partili Derince İlçe Belediyesi'nin geçit vermediği PKK yandaşı Aynur Doğan, İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne aldı. Konser sonunda Doğan'ı HDP'liler ayakta alkışlarken, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen de kuliste ziyaret ederek destek verdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 15:20:00 - 2022-05-29 15:41:06
Saadet Partisi PKK yandaşı Aynur Doğan'ı kuliste ziyaret etti! 'Bu ülkede herkese yetecek yer var' mesajı..

 Yeniakit.com.tr 

PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde defalarca sahne alıp, açıklamaları ile terörden yana saf tutan Aynur Doğan, İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne aldı.

Konser sonunda HDP'liler Doğan'ı ayakta alkışlarken, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen de kuliste ziyaret ederek destek verdi.

Kuliste çektirdiği fotoğraf karelerini Twitter hesabından paylaşan Sezgin Tanrıkulu, "Bu muhteşem konser ve organizasyon için emeği geçen herkese, özellikle Aynur Doğan'a çok teşekkürler." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya da terör yandaşı Doğan'ı savunarak, "Bu ülkede herkese yetecek yer var. Sadece birlikte yaşamanın kültür ve hukukunu inşa etmemiz gerekir." ifadelerini kullandı.

6+1'in HDP'lileri Aynur Doğan'ı ayakta alkışladı!
6+1'in HDP'lileri Aynur Doğan'ı ayakta alkışladı!

Siyaset

6+1'in HDP'lileri Aynur Doğan'ı ayakta alkışladı!

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Yorumlar

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