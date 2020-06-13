Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim'den olay Ayasofya çıkışı: İlk namazı Cumhurbaşkanı Erdoğan kıldırsın
Ayasofya ile ilgili açıklamalarda bulunan Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, "Abdestimizi aldık bekliyoruz. Buyursun ilk namazı da Cumhurbaşkanı Erdoğan kıldırsın" dedi.
İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde Fetih Suresi okunan Ayasofya'nın ibadete açılması yeniden gündemde.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kararı milletin vereceğini söylemiş ayrıca Ayasofya'yı müze statüsüne geçiren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararnamesinin iptal yolunun incelenmesi için talimat vermişti. Öte yandan, Danıştay'ın 2 Temmuz'da vereceği karar bekleniyor.
"İlk namazı Cumhurbaşkanı Erdoğan kıldırsın"
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, şu ifadeleri kullandı:
"Danıştay kararını beklemeye gerek de yok! Ayasofya açılsın da kim açarsa açsın. Abdestimizi aldık bekliyoruz. Buyursun ilk namazı da Cumhurbaşkanı Erdoğan kıldırsın"