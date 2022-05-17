Saadet Partisi GİK üyesi Selman Esmerer, Karamollaoğlu yönetimine isyan etti Din dersinin kalkmasına SP nasıl ‘evet’ der!

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Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Selman Esmerer, partisinin siyasi çizgisine yönelik eleştirilerde bulundu.

Taban da tavan da rahatsız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun iktidarı hedef alarak söylediği “dip dalga” kendi partisinde oluştu. SP’nin yanlış politikalarını eleştiren eski İstanbul İl Başkanı ve GİK Üyesi Abdullah Sevim’in ardından şimdi de diğer GİK Üyesi Selman Esmerer, Millet İttifakı’nda CHP ve HDP ile bir arada olunması dolayısıyla eleştirilerini dile getirdi. Aynı zamanda SP’nin İBB adayı da olan GİK Üyesi Esmerer, “Gelinen noktada tamamen Millet İttifakı doğrultusunda hareket ediliyor. Özellikle CHP ve HDP ile sürekli temas var. Bu temaslardan hepimiz rahatsızız” dedi.

Din dersine bile karşılar

Millet İttifakı’nın din düşmanlığı ve bölücü gündemle yaptığı toplantıda, SP’nin de yer almasını eleştiren Esmerer, “Özellikle vahim bir olay var. (Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı) Bülent Kaya’nın katıldığı toplantıda din dersinin zorunlu ders olmaktan çıkarılmasına Saadet Partisi olarak hem evet diyor hem de Kürt federasyonu kurulmasına evet diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar büyük ideallerimiz var, bunlar değişmez. Bunlar diyor ki sadece biz parlamentoya girelim bizim geleceğimiz garanti olsun” sözlerini sarf etti.

SP’li sevim de eleştirmişti

SP Genel İdare Kurulu Üyesi ve eski İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim de parti tabanının CHP ile birlikte görünmekten rahatsız olduğunu söylemişti. GİK Üyesi Sevim, “Bizim tabanımız CHP ile HDP ile bir algılamamızdan, görünmemizden hoşnut değil. Bunu bizim Saadet Partisi yöneticisi olarak görmemiz ve bundan sonra Saadet Partisi’nin nerede durması gerektiğiyle ilgili hem ülkemizin menfaatini hem de partimizin geleceğini düşünerek karar vermemiz gerekir” ifadelerini kullanmıştı

“Selman Esmerer haklı”

Konuyu Akit’e değerlendiren Milli Görüş camiasının önemli isimlerinden eski Refah Partisi Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Nabi Koçak, Selman Esmerer’in haklı olduğunu, parti tabanının mevcut politikalardan rahatsızlık duyduğunu söyledi. Esmerer’in yorumunu kısa ve net cümlelerle değerlendiren Erbakan Hoca’nın yol arkadaşlarından Ali Nabi Koçak, “Selman Bey’in söylemleri ve eleştirileri haklıdır. Parti tabanı mevcut durumdan çok rahatsız. Selman Bey’e güveniyorum. Allah herkese basiret versin inşallah” diye konuştu.