Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Ersin Tatar'ı tebrik etti
ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar'ı kutladı.
Karamollaoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirilen seçimler sonucunda KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar’ı tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının başta Kıbrıslı kardeşlerimiz ve ülkemiz olmak üzere coğrafyamızın tamamına hayırlar getirmesini temenni ediyorum."