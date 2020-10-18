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Aktüel Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Ersin Tatar'ı tebrik etti
Aktüel

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Ersin Tatar'ı tebrik etti

Yeniakit Publisher
2020-10-18 22:11:42 -
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Ersin Tatar'ı tebrik etti

ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar'ı kutladı.

Karamollaoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirilen seçimler sonucunda KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar’ı tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının başta Kıbrıslı kardeşlerimiz ve ülkemiz olmak üzere coğrafyamızın tamamına hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

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