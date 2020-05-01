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Aktüel

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Yeniakit Publisher
2020-05-01 13:25:42 -
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Karamollaoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Zor şartlar altında, alın teriyle helal kazancın peşinde olan ve ülkemize değer katan emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, işçilerimizin hak ettikleri değeri görebilecekleri bir Türkiye temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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