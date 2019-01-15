Saadet Partisi eski lideri Kamalak'ın acı günü
Saadet Partisi eski Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ın kardeşi Müslüm Kamalak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.15 Ocak 2019 Salı 18:40
Saadet Partisi eski Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ın kardeşi Müslüm Kamalak Hakk'ın rahmetine kavuştu.
Saadet Partisi eski Genel Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ın kardeşi Müslüm Kamalak tedavi gördüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesinde Hakk'ın rahmetine kavuştu.
Merhum Kamalak'ın cenazesi yarın Kahramanmaraş'ta öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Sosyal medyada paylaşmıştı
Mustafa Kamalak, 24 Aralık'ta sosyal medya hesabından üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kardeşim Müslüm Kamalak'ın önemli bir rahatsızlık geçirdiğini ögrendim. Dualarınızı beklerim." ifadelerine yer vermişti.
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