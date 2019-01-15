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Saadet Partisi eski lideri Kamalak'ın acı günü

Saadet Partisi eski Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ın kardeşi Müslüm Kamalak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

15 Ocak 2019 Salı 18:40
Saadet Partisi eski lideri Kamalak'ın acı günü

Saadet Partisi eski Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ın kardeşi Müslüm Kamalak Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Saadet Partisi eski Genel Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ın kardeşi Müslüm Kamalak tedavi gördüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesinde Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Merhum Kamalak'ın cenazesi yarın Kahramanmaraş'ta öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Sosyal medyada paylaşmıştı

Mustafa Kamalak, 24 Aralık'ta sosyal medya hesabından üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kardeşim Müslüm Kamalak'ın önemli bir rahatsızlık geçirdiğini ögrendim. Dualarınızı beklerim." ifadelerine yer vermişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 18:40
  1. Kahramanmaraş
  2. Saadet Partisi
  3. Mustafa Kamalak

YORUM YAZ

  • OsmanlıOsmanlı23 dk önce
    Demirtaş ve Kılıçdaroğlu dua etsin.senin ve temelin sadetlikerin yeri fetöcüler le ve cjphdplilerle

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