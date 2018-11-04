0553 313 94 23
impression

Saadet Partisi belediye başkanı adaylık başvuruları ne zaman?

Mart 2019 yerel seçimlerinde 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi hezimet yaşamak isteyemen Saadet partisi, seçim çalışmalarına başladı. Saadet Partisi'nde yerel seçimlerde aday adayı olmak için başvuruların 1 Kasım 2018 tarihi itibariyle başladı. Büyükşehir belediye başkan aday adayı 2 bin 500 lira, il belediye başkan aday adayı bin 500 lira başvuru ücreti ödeyecek.

04 Kasım 2018 Pazar 12:26
Saadet Partisi belediye başkanı adaylık başvuruları ne zaman?

Mart 2019 yerel seçimlerinde 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi hezimet yaşamak isteyemen Saadet partisi, seçim çalışmalarına başladı. Saadet Partisi'nde yerel seçimlerde aday adayı olmak için başvuruların 1 Kasım 2018 tarihi itibariyle başladı. Büyükşehir belediye başkan aday adayı 2 bin 500 lira, il belediye başkan aday adayı bin 500 lira başvuru ücreti ödeyecek.

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, yerel seçimlerde aday adayı olmak için başvuruların 1 Kasım 2018 Perşembe itibariyle başladığını söyledi. Saadet Partisi’nde büyükşehir belediye başkan adaylıkları için genel merkeze veya gönderilmek üzere il başkanlığına yapılacaktır. İlçe belediye başkan adaylıkları için bizzat yazılı olarak il başkanlıklarına veya il başkanlıklarına iletilmek üzere ilçe başkanlıklarına yapılacaktır. Belediye meclisi üyelikleri için de bizzat yazılı olarak ilçe başkanlıklarına yapılacaktır.

Saadet seçim sloganı belli oldu: Çare var

Öte yandan 2019'daki yerel seçim yaklaşırken siyasi partilerin çalışmaları da ortaya çıkmaya devam ediyor. Saadet Partisi yerel seçim sürecinde kullanacağı sloganı "Çare Var" olarak belirledi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 12:26
  1. Van
  2. Saadet Partisi belediye başkanı adaylık başvuruları ne zaman?

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jailson, olaylı derbi sonrası konuştu! 'Ömrümde ilk defa...'
    1. Jailson, olaylı derbi sonrası konuştu!..
    2. Altın hesapları 40 milyar liraya dayandı
    3. İhracatçılara pasaport kolaylığı
    4. Akhisarspor fırsatı kaçırdı! 1-1
    5. Sanayiciye bedelsiz arsa tahsisinden..
    6. Milli İHA'larda yerli haberleşme..
    7. Bakandan "haksız fiyat artışı"..
    8. Eren Derdiyok'un fişi çekildi!
    9. Vassel Ankaragücü için geldi!
    10. Cumhurbaşkanlığı adaylığını Muharrem..
    11. Filipinler’de 6.0 şiddetinde deprem..
    12. Felahetpişe: Kaşıkçı olayında Türkiye..
    13. Ahmet Hakan'dan Ahmet Kural'a: Goygoyu..
    14. Pereira şampiyonluğa gidiyor!
    15. Avcı: Bizde 20-25 gol atan çıkmaz!
    16. Saadet Partisi belediye başkanı..
    17. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    18. Maratonda koşan keçiye madalya verildi
    19. Verilen yemekleri yemeden yavrularına..
    20. Saadet Partisi büyükşehir belediyesi..
    Erdoğan Rezaleti açıkladı! 'Yüzlerce mescidi kapatıp ahır yaptılar'
    Erdoğan Rezaleti açıkladı! 'Yüzlerce mescidi kapatıp ahır yaptılar'
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak
    Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak
    Ünlü isme bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti
    Ünlü isme bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti