Saadet Partisi belediye başkanı adaylık başvuruları ne zaman?

Mart 2019 yerel seçimlerinde 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi hezimet yaşamak isteyemen Saadet partisi, seçim çalışmalarına başladı. Saadet Partisi'nde yerel seçimlerde aday adayı olmak için başvuruların 1 Kasım 2018 tarihi itibariyle başladı. Büyükşehir belediye başkan aday adayı 2 bin 500 lira, il belediye başkan aday adayı bin 500 lira başvuru ücreti ödeyecek.

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, yerel seçimlerde aday adayı olmak için başvuruların 1 Kasım 2018 Perşembe itibariyle başladığını söyledi. Saadet Partisi’nde büyükşehir belediye başkan adaylıkları için genel merkeze veya gönderilmek üzere il başkanlığına yapılacaktır. İlçe belediye başkan adaylıkları için bizzat yazılı olarak il başkanlıklarına veya il başkanlıklarına iletilmek üzere ilçe başkanlıklarına yapılacaktır. Belediye meclisi üyelikleri için de bizzat yazılı olarak ilçe başkanlıklarına yapılacaktır.

Saadet seçim sloganı belli oldu: Çare var

Öte yandan 2019'daki yerel seçim yaklaşırken siyasi partilerin çalışmaları da ortaya çıkmaya devam ediyor. Saadet Partisi yerel seçim sürecinde kullanacağı sloganı "Çare Var" olarak belirledi.