Saadet Partisi AK Parti ile ittifak yapar mı? Temel Karamollaoğlu açıkladı

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Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu, AKİT TV'de ekranlara gelen Vizyon programına konuk oldu. Karamollaoğlu, ittifak konusuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, AK Parti ile koptuklarını belirterek, "Bizim tam tersi politikaları uyguladılar. Biz AB ile dış politika kurulamaz diyoruz. Biz Milli Görüş üzerine ticaret istiyoruz. Ancak bu arkadaşlar bütün fabrikaları sattılar. Eğitim politikalarımız aynı doğrultuda değil. 18 yıldır iktidarda olan bir parti 'Öğretmenler konusunda sıkıntımız var' diyemez. Birbirimizden koptuk. Bu mantıkla işlemesi halinde ittifak zor." dedi ve şöyle devam etti:

"CHP ile yüzde 10 barajından dolayı bir araya geldik"

Kutuplaşmaya yönelik bir yanlış var. Biz geçmişte CHP ile oturup konuşmadık. Biz yüzde 10 barajından dolayı CHP ile konuştuk. Biz bu milletin harcıyız, herkesle ittifak edebiliriz. Herkesle kurabiliriz.

"Biz herkesle ittifak kurabiliriz"

AKİT TV Haber Koordinatörü Muharrem Çoşkun'un 'AK Parti ile ittifak kurulabilir yani değil mi' sorusuna Karamollaoğlu, 'Biz herkesle kurabiliriz' dedi.