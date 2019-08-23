0553 313 94 23

Saadet Partisi AK Parti ile ittifak yapar mı? Temel Karamollaoğlu açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKİT TV'de yayınlanan Vizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, canlı yayında kendisine sorulan 'AK Parti ile ittifak kurar mısınız' sorusuna 'Biz herkesle kurabiliriz' cevabını verdi.

23 Ağustos 2019 Cuma 21:57
Saadet Partisi AK Parti ile ittifak yapar mı? Temel Karamollaoğlu açıkladı

 Yeniakit.com.tr 

Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu, AKİT TV'de ekranlara gelen Vizyon programına konuk oldu. Karamollaoğlu, ittifak konusuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, AK Parti ile koptuklarını belirterek, "Bizim tam tersi politikaları uyguladılar. Biz AB ile dış politika kurulamaz diyoruz. Biz Milli Görüş üzerine ticaret istiyoruz. Ancak bu arkadaşlar bütün fabrikaları sattılar. Eğitim politikalarımız aynı doğrultuda değil. 18 yıldır iktidarda olan bir parti 'Öğretmenler konusunda sıkıntımız var' diyemez. Birbirimizden koptuk. Bu mantıkla işlemesi halinde ittifak zor." dedi ve şöyle devam etti:

"CHP ile yüzde 10 barajından dolayı bir araya geldik"

Kutuplaşmaya yönelik bir yanlış var. Biz geçmişte CHP ile oturup konuşmadık. Biz yüzde 10 barajından dolayı CHP ile konuştuk. Biz bu milletin harcıyız, herkesle ittifak edebiliriz. Herkesle kurabiliriz.

"Biz herkesle ittifak kurabiliriz"

AKİT TV Haber Koordinatörü Muharrem Çoşkun'un 'AK Parti ile ittifak kurulabilir yani değil mi' sorusuna Karamollaoğlu, 'Biz herkesle kurabiliriz' dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 21:57
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Saadet Partisi
  3. AK Parti

YORUM YAZ

  • Myavuz Myavuz 14 dk önce
    Yalan söylüyorsun!Sen Recep Tayyip Erdoğanı düşürmek için küresel güçler tarafından oluşturulan ittifakın bir parasısın. Allah seni ve ananelerini ıslah etsin diyecem am sen çeteli mürekkep içindesin.Ayık değilsin. Islahını mümkün görmüyorum.
  • Ozaman Saadet de bitmiştir.Ozaman Saadet de bitmiştir.19 dk önce
    AKP ile yanyana kim gelirse o da millet nezdinde bitmiştir. Saadet de AKP ile ittifak yaparsa tarih olur. Milletin Saadet'e vermesininsebebi zaten AKP'ye olan öfkesi idi. Ozaman ya Davutoğlu ya da CHP iktidar demektir. Millet, Davutoğlu'nu iktidar yapamazsa, AKP iktidar olacağına CHP'yi tercih edecektir.
  • OmetOmet20 dk önce
    Sen önce yüzde birlerde olan oyunu yükselt yahut partiye kilidi vur kapat CHP ye de katılabilirsin rahmetli Erbakan la bir alakaniz kalmadı ki
  • AkkentliAkkentli28 dk önce
    Ak parti senle ittufak kurarsa.Ak partiye oy vermem.
  • Tabii tabii yav he heTabii tabii yav he he31 dk önce
    İftiradan kim ölmüş!Gayet de CHP ağzı SP satıldı!Necmettin Erbakan’ı indiren komunistlerle solak LGBTlerle yoldaş!Mal olmak lazım bu yalanlarına inanmak için!
  • KhaanKhaan32 dk önce
    Seninle birşey kurulmaz kendini de bir nimetten sayma İP,CHP KK devam et
  • NANANANA36 dk önce
    KARAMALOLGLU GENE NE YALANLAR ATIYOR ...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Gazze sınırında 122 kişi yaralandı
  1. Gazze sınırında 122 kişi yaralandı
  2. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi..
  3. Mardin’de trafik kazası: 2 yaralı
  4. İrfan Can Kahveci'nin hedefi Avrupa'da..
  5. Beşiktaş, Sivas mağlubiyetini unutturdu
  6. Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Göztepe:0..
  7. AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü
  8. Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel..
  9. Aydın’da trafik kazası: 1 yaralı
  10. Beşiktaş Göztepe'yi rahat geçti
  11. Futbol: Süper Lig
  12. Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Nebil..
  13. Bartın’da 3 otomobil birbirine girdi:..
  14. Tekirdağ'da 3 gündür aranan kişinin..
  15. Dördüncü kez vuruldu! 'Görünmez..
  16. "Sezon sonu geldiğinde hep birlikte..
  17. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi..
  18. Doğum gününden bir gün sonra kazada..
  19. Futbol: TFF 1. Lig
  20. TFF 1. Lig: Boluspor: 0 - Adana..
  21. Nkoudou ilk maçına çıktı
  22. Göbeklitepe'de ilk sıcak hava balonu..
  23. Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü ile..
  24. Trump: "Çin’e ihtiyacımız yok"
  25. Saadet Partisi AK Parti ile ittifak..
  26. "Önce demokrasi demek zorundayız"
  27. Kayseri'de otomobilin çarptığı çocuk..
  28. GÜNCELLEME 4 - Samsun'da sağanak
  29. ‘Ata Yurdundan Anayurduna Kırgız..
  30. TUBİTAK ‘Samsun Bilim Merkezi’ne..
Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
"Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
"Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

Günün Karikatürü

24 Ağustos 2019
Gündeme bomba gibi düştü! Burgazada'ya giden Ahmet Davutoğlu bakın kimin evinde kaldı
Gündeme bomba gibi düştü! Burgazada'ya giden Ahmet Davutoğlu bakın kimin evinde kaldı
Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi