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Saadet Partililer depreme yakalandı! Tekbir sesleri yükseldi

Burdur'da bulunan Salda Gölü'nde bir basın açıklaması yapan Saadet Partililer depreme yakalandı. Deprem anı kameralara yansırken partililer tekbir getirdi.

09 Ağustos 2019 Cuma 16:01

Dün Denizli'de 6 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Burdur'da Salda Gölü'nde açıklama yapan Saadet partililer depreme yakalanınca kısa süreli panik yaşandı. Grupta bulunanlar tekbir getirdi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman ve bir grup partili, Denizli'de dün meydana gelen ve Burdur'da da hissedilen 6.0 büyüklüğündeki depreme, Salda Gölü kıyısında basın açıklaması yaptığı sırada yakalandı.

 

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 16:01
  1. Denizli
  2. Burdur
  3. Saadet Partisi
  4. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman

YORUM YAZ

  • EmreEmre55 dk önce
    Chp'nin listelerinden aday olmuş halen tekbir getiriyor. Hadi oradan.
  • EmreEmre57 dk önce
    Saadet Chp'nin değirmenine su taşımaya devam ediyor. Sizi Allah bildiği gibi yapsın.
  • turkturk1 sa önce
    saadet partisi ,uslua,m olsa me uyazar la pkk KICIN IACAN BIR ARTI..

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