Saadet Partililer depreme yakalandı! Tekbir sesleri yükseldi
Burdur'da bulunan Salda Gölü'nde bir basın açıklaması yapan Saadet Partililer depreme yakalandı. Deprem anı kameralara yansırken partililer tekbir getirdi.09 Ağustos 2019 Cuma 16:01
Dün Denizli'de 6 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Burdur'da Salda Gölü'nde açıklama yapan Saadet partililer depreme yakalanınca kısa süreli panik yaşandı. Grupta bulunanlar tekbir getirdi.
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman ve bir grup partili, Denizli'de dün meydana gelen ve Burdur'da da hissedilen 6.0 büyüklüğündeki depreme, Salda Gölü kıyısında basın açıklaması yaptığı sırada yakalandı.
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