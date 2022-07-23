Saadet Partili başkandan Erdoğan'a sürpriz teklif! 'Gelemeyeceğim çünkü...'
Saadet Partisi Eyüpsultan İlçe Başkanı Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Emre Ustaosmanoğlu, AK Parti Eyüpsulyan İlçe Başkanlığının açılşına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı çaya davet etti. Erdoğan ise BM tahıl gıda sevkiyatı anlaşmasına katılacağı için çay davetine gelemeyeceğini ifade etti.
Saadet Partisi Eyüpsultan İlçe Başkanı Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Emre Ustaosmanoğlu Saadet Partisi İlçe Başkanlığının yanında, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığının yeni binasının açılışı esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çaya davet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler gıda tahıl sevkiyatı anlaşması yapmak üzere Dolmabahçe Sarayı'na geçmek durumunda olduğu için çay davetine gelemeyeceğini söyleyerek çay davetinden memnun olduğunu ifade etti.