Saadet Partili Alev Sezen kadın üniversitelerine de karşı çıktı! Japonya’da varsın olsun biz de gerek yok dedi

Geçtiğimiz günlerde kız çocuklarını eğitime teşvik amacıyla gerekirse kız okulları kurulabilir diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarının yankıları devam ediyor.

Bakan Tekin'e destek yağarken, kadın üniversiteleri ve kadın hastaneleri kurulması fikirleri de büyük destek görürken, solak medya bunu karalamaya kalktı.

CHP'nin kanalı Halk TV'de açıklamalarda bulunan Saadet Partisi GİK üyesi Alev Sezen ise muhafazakar camiayı açıklamalarıyla şoke etti.

Sezen'in açıklamaları şöyle:

Şöyle söylemek istiyorum dine dayalı dersek doğru bir cümle olmaz tartışmada bile iktidar gücünü kutuplaştırmadan alıyor. Destici'nin açıklamalarına bakıyoruz. Diğer tarafın açıklamalarına bakıyoruz. Bir taraf din düşmanı ilan ederken diğer taraf Taliban benzetmesi yapıyor. Ben İslam'a hizmet eden değil İslam'ı kullanan bir iktidar görüyorum. İslam'ın kullanılarak gündemler oluştuğunu düşünüyorum. Eğitim de bunlardan biri, zorunlu din dersi deniliyor.

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İslam inancına mensup olmayanların din dersine katılımı gündeme getiriliyor. Ben Çamlıca Kız Lisesi mezunuyum. İstanbul'da önde gelen kız liseleri vardı. Bizim müdirelerimiz Cumhuriyet ilkelerine bağlı ve ayrıştırıcı olmayan insanlardı. Kız okuluna karşıyım demek istemiyorum ama bizim gittiğimiz köklü kız okulları Cumhuriyet öncesi kurulmuş ve kızların önünü açmak için kurulmuş okullardı.

"Japonya kadın haklarında geri olan ülkelerden biridir"

Kız çocuklarının önü açılsın diye bu okullar kurulmuştu. Burada bir ivmeye baktığımızda kızların desteklenmesi için bir aşamadır. Kız çocukları eğitim olanaklarına sahiptir. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bunu neye dayanarak yapıyor. Açıkçası bunlar soru işaretleri. Kız okulları deyince kızlarımızı gönderebilecek okullarımız var. Direk kız okulları açalım fikrini doğru bulmuyorum. Kadın üniversitelerinde Japonya örneği veriliyor. Burada Japonya kadın haklarında geri olan ülkelerden biridir. Kadın hastanelerine gelince bizim zaten doktor seçme hakkımız var. Sistemden kadın doktor seçerek muayene olabiliyoruz. Biz bunun sonunu alamayız eğitimi ve sağlığı bu şekilde ayırırsak kızlarımızın ve kadınlarımızın sosyal alandan çıkarılmalarıyla sonuçlanacağını düşünüyorum.

Kaynak: Yeni Akit