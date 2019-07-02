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Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz

31 Mart ve 23 Haziran seçim döneminde kendi adayları olmasına rağmen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun propagandasını yapan Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete, "Resmen uçuruma gidiyoruz" başlığıyla CHP'li belediyelerin LGBT paylaşımlarına tepki gösterdi.

02 Temmuz 2019 Salı 11:52
Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz

23 Haziran İstanbul seçimi sürecinde CHP'li adayı cilalamasıyla dikkat çeken Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete, bugünkü manşetinde, "Resmen uçuruma gidiyoruz" başlığıyla CHP'yi eleştirdi.

CHP'li belediyelerin, sosyal medyada Onur Haftası ile ilgili yaptıkları skandal paylaşımlar vatandaşların büyük tepkisini çekmişti.

Milli Gazete ise, bugünkü gazete manşetinde,"Resmen uçuruma gidiyoruz" başlığıyla CHP'li belediyelerin yaptıkları paylaşımlara tepki gösterdi.

CHP'li belediyelerin Onur Haftası ile ilgili paylaşımlarını "Ahlaki erozyon" olarak değerlendiren gazete, LGBT'yi de "sapkın" olarak ifade etti.

Milli Gazete'nin başlığı şu şekilde:

Milli Gazete'nin haberinde şu ifadelere yer verildi

"İstanbul’un göbeğinde yıllardır sapkınlıklar sergilenir oldu. Son olarak bu ifsat faaliyetine belediyeler, 'resmî' sosyal medya hesaplarından destek verdi. Diğer taraftan AB sevdasına çıkartılan İstanbul Sözleşmesi ise devletin en yetkili mercileri tarafından eleştirilmesine rağmen hâlâ yürürlükte… Dinî ve toplumsal değerlerimize dinamit konurken ve aile yapımız 'resmen' çökertilirken belediyelerin de bu gidişata 'yol yapması' ise karşılaştığımız son tehdit…"

Haberin devamında ise, şu ifadelere yer verildi:

"Dernek açmalarına dahi müsaade edilen ve ülkenin dört bir yanına yayılan 'sapkınlık girişimleri' 2003 yılından bu yana Haziran’ın son haftasında bir dizi faaliyet içerisine giriyorlar. Bu yıl da geçtiğimiz Pazar günü Taksim’de yapacakları sapkın yürüyüşe İstanbul Valiliği izin vermedi. Ancak birçok belediyenin resmî sosyal medya hesaplarından bu sapkınlığa karşı, neredeyse harfi harfine aynı içerikte destek mesajlarının paylaşılması ilk kez karşılaştığımız bir durumdu. Belediyelerin yetkisini ve haddini aşan bu girişim ise toplumun geniş kesiminden büyük tepki gördü.

Temelinde İstanbul sözleşmesi var

Tüm bu yaşananların temelinde ise AB sevdasına ülkemize dayatılan kanunlar ve sözleşmeler var. Bunların başında gelen ise 24 Kasım 2011’de AKP, CHP, MHP ve HDP’nin tam bir uzlaşmayla Meclis’ten geçirdikleri 'İstanbul Sözleşmesi' geliyor. İstanbul Sözleşmesi’nin son günlerde defalarca 'Cumhurbaşkanlığı' düzeyinde eleştirilmesine rağmen aile yapımıza yıkıcı etkileri ve özellikle Aile Bakanlığı’nın adeta yol haritası haline gelmesi ise anlaşılır gibi değil."

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:52
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. Saadet Partisi

YORUM YAZ

  • Mehmet GökdemirMehmet Gökdemir1 sa önce
    inşallah saadet partisi uçuruma gider vatan hainleri türkiye düşmanlarının içimizdeki maşaları hainler
  • EmrklEmrkl1 sa önce
    O i.nelerden bize ne kendi kuyularını kendileri kazıyor biz uçuruma ayrıştırmadan ekonomiden dost yok düşman etrafımızı çevrelemiş ihracat ithalattan az işsizlik tavan yapmış 4 milyon Suriyeli 1 milyon ordan burdan gelenler 500 milyar dolar borçOrdu Suriye’de Irak’ta Libya’da Katar’da askerlik 6 ay 130 bin terhis para yok asker masrafı çokdu deniyorişyerleri kapanıyor vergi tahsilatı azalıyor batacaksak bunlardan batacağız
  • Ali koyuncu Ali koyuncu 1 sa önce
    Ne uçurumudan bahsediyorsunuz gayya kuyusundasınız beter olun oturma münkirle yeme sancı pakalır paklamaz her kalaycı
  • DemirDemir1 sa önce
    Gardaşlarınıza laf yok sizde o yolun yolcusu oldunuz şimdi günah çıkarma peşindesiniz utanmazlar
  • HalitHalit1 sa önce
    Saadetci kardeşler hiç aynaya bakmazmı acaba bir milli gorüşcü olarak saadet kötü yola düştü diyor sebebide aşırı Recep tayyib düşmanlığı chpkk ve ip hatta pkk ile berebelik hiç zorlarına gitmedi şimdi o ibneler sizin oylarla palazlanıp şımardılar Allah bunların hesabını hepimizden soracak mazallah ne cevap vereceğiz bilmiyorum ama sadetliler tayyib tayyib diyerek sıyıracaklarını zannediyorlar dostlar hesap çoook çetin kendimize gelelim birlik olalım yoksa çocuklarımız tehlikede haberiniz ola eeyy saadetliler nefsinize yenik düşmeyin hesap var hesap.
  • HarunHarun1 sa önce
    Sizin takva (şerde önde giden)arkadaşlarınız kadim dostlarınız saadetliler sözüm size,müslüman hemde sapına kadar mumin olan Tayyib beyi arkadan hemde eşcinsellere beraber vurmak ALLAH CC korusun hainliğin/gavurlugun dibi dibi
  • Samet GüneySamet Güney1 sa önce
    Saadetliler ne bekliyodunuz. Bütün sol hatta pkk biler chp de birleşmişken,hatta eski başkan adayları muharrem ince ve küskün chp liler bile chp için çalışmışken siz de onların gemisine su taşıdınız. Şu an onların yaptığı ve yapacağı her türlü pis işten sizler de mesulsünüz. Akp kurulduğundan beri beri kibirinizden ne yapacağınızı şaşırdınız.
  • tahataha1 sa önce
    bitkinin köküne bakmadan yediler.şimdi sancı tutmuş
  • Mehmet Tanriverdi Mehmet Tanriverdi 1 sa önce
    Allah belanızı versin.

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