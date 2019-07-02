Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz

23 Haziran İstanbul seçimi sürecinde CHP'li adayı cilalamasıyla dikkat çeken Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete, bugünkü manşetinde, "Resmen uçuruma gidiyoruz" başlığıyla CHP'yi eleştirdi.

CHP'li belediyelerin, sosyal medyada Onur Haftası ile ilgili yaptıkları skandal paylaşımlar vatandaşların büyük tepkisini çekmişti.

Milli Gazete ise, bugünkü gazete manşetinde,"Resmen uçuruma gidiyoruz" başlığıyla CHP'li belediyelerin yaptıkları paylaşımlara tepki gösterdi.

CHP'li belediyelerin Onur Haftası ile ilgili paylaşımlarını "Ahlaki erozyon" olarak değerlendiren gazete, LGBT'yi de "sapkın" olarak ifade etti.

Milli Gazete'nin başlığı şu şekilde:

Milli Gazete'nin haberinde şu ifadelere yer verildi

"İstanbul’un göbeğinde yıllardır sapkınlıklar sergilenir oldu. Son olarak bu ifsat faaliyetine belediyeler, 'resmî' sosyal medya hesaplarından destek verdi. Diğer taraftan AB sevdasına çıkartılan İstanbul Sözleşmesi ise devletin en yetkili mercileri tarafından eleştirilmesine rağmen hâlâ yürürlükte… Dinî ve toplumsal değerlerimize dinamit konurken ve aile yapımız 'resmen' çökertilirken belediyelerin de bu gidişata 'yol yapması' ise karşılaştığımız son tehdit…"

Haberin devamında ise, şu ifadelere yer verildi:

"Dernek açmalarına dahi müsaade edilen ve ülkenin dört bir yanına yayılan 'sapkınlık girişimleri' 2003 yılından bu yana Haziran’ın son haftasında bir dizi faaliyet içerisine giriyorlar. Bu yıl da geçtiğimiz Pazar günü Taksim’de yapacakları sapkın yürüyüşe İstanbul Valiliği izin vermedi. Ancak birçok belediyenin resmî sosyal medya hesaplarından bu sapkınlığa karşı, neredeyse harfi harfine aynı içerikte destek mesajlarının paylaşılması ilk kez karşılaştığımız bir durumdu. Belediyelerin yetkisini ve haddini aşan bu girişim ise toplumun geniş kesiminden büyük tepki gördü.

Temelinde İstanbul sözleşmesi var

Tüm bu yaşananların temelinde ise AB sevdasına ülkemize dayatılan kanunlar ve sözleşmeler var. Bunların başında gelen ise 24 Kasım 2011’de AKP, CHP, MHP ve HDP’nin tam bir uzlaşmayla Meclis’ten geçirdikleri 'İstanbul Sözleşmesi' geliyor. İstanbul Sözleşmesi’nin son günlerde defalarca 'Cumhurbaşkanlığı' düzeyinde eleştirilmesine rağmen aile yapımıza yıkıcı etkileri ve özellikle Aile Bakanlığı’nın adeta yol haritası haline gelmesi ise anlaşılır gibi değil."