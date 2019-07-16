S400 1 adet bataryada kaç füze var

Ülkemizin sınırları DEAŞ ve PKK’lı teröristler tarafından tehdit edildiğinde müttefiklerimizden hava savunma sistemleri istedik. Bize yeni hava sistemleri verilmesi bir yana mevcut sistemlerin çoğu da geri çekildi. Bunun üzerine biz bir yandan sınırlarımızdaki teröristleri etkisiz hale getirecek operasyonları yürütürken alternatif hava savunma sistemleri arayışına girildi. Türkiye savunma sistemi arayışına girdi ve önce ABD’nin kapısını çaldı. ABD vermediği gibi ipe un serildi. Bunun üzerine Türkiye Rusya’dan S400’ler için masaya oturdu ve sonunda S400’ler konusunda anlaşma sağlandı ve artık S400’ler Türkiye’ye gelmeye de başladı. Peki ,s 400 bataryası kaç füze, 1 s 400 bataryasında kaç füze var? 1 adet s400 bataryasında kaç füze var? İşte S400 detayları.

Daha önce aynı sistemin bir alt sürümünü satın alan ülkeler olan Yunanistan, Slovakya ve Bulgaristan. ABD bu ülkelerin savunma sistemine ilişkin silahları alırken ses çıkarmayıp Türkiye’ye S400’ler üzerinden ekonomik yaptırım kararı alması başta ABD, NATO ve AB’nin ikiyüzlü tavrını bir kez daha ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin bu ikiyüzlü tavrına ilişkin, ‘Baltık ülkelerini patriotlarla sıkı sıkıya güvence altına alanlar iş Türkiye’ye gelince farklı tavır sergiliyorlar. Kusura bakmasınlar Türkiye bu noktada adım atacağı zaman bunu birilerine sorarak kararını vermeyecek. Milletiyle konuşarak bunların kararını verecektir” demişti. Türk milleti ise S400’lerin alınmasına çok büyük destek vererek Cumhurbaşkanı ERdoğan’ın arkasında kararlı bir şekilde durdu. Hükümet Türk milletinin kararlı duruşunu görerek ABD’nin tüm tehditlerine aldırış etmedi ve Rusya’dan S400’ler satın alındı. Temmuz’un ikinci haftası itibariyle de S400’ler Ankara’daki Mürted Havalimanına gelmeye başladı.

1 s 400 bataryasında kaç füze var?

S-400'ler her hedefe iki füze kitleyebiliyor. Eş zamanlı olarak da 80 hedefi vurabiliyor. En fazla 3 bin 500 kilometre uzaklıktan fırlatılan orta menzilli balistik füzeleri imha edebiliyor. Sistemde yer alan bir füze yaklaşık 1.8 ton. Uzunluk 8 metre ve çapı da 50 santimetre. 145 kiloya kadar da savaş başlığı taşıyabiliyor.

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