S2000 Mutfak’a yurtdışı ilgisi

Choco Mania markasının Stockholm’deki all Of Scandinavia’da açılan yeni şubesi, özenle hazırlanan bu çikolatalı ürünleri teşhir etmek için S2000 kalitesini tercih etti. S2000 yöneticileri, mimarlar tarafından modern bir şekilde tasarlanan soğuk teşhir dolaplarının, düşünülen ürüne birebir uyumlu olarak üretildiğini belirterek, ‘’Böylece istenen modern görünümlü ortama en büyük destek verilmiş oldu’’ görüşünü dile getirdi.

S2000 Mutfak tarafından üretilen çikolata teşhir dolaplarının sadece güzel bir görünüme sahip olmadığını vurgulayan yetkililer, ‘’Bunlar aynı zamanda çok kullanışlı ve fonksiyonel ürünlerdir. Soğuk sergilenmesi gereken çikolata ve benzeri ürünler için en ideal sıcaklık değerini en verimli şekilde sunar’’ dedi. Mekandaki çikolata dolabının dışında endüstriyel buzdolabı ve diğer endüstriyel mutfak ekipmanlarının da S2000 Mutfak tarafından sağladığını kaydeden S2000 Mutfak yetkilileri, ‘’İsveç - Stockholm’de yeni bir modern, kullanışlı ve fonksiyonel anahtar teslim mutfak projesinin S2000 Mutfak tarafından tamamlanmış olmasından gurur duyuyoruz’’ açıklamasını yaptı.