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S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti

Katil İsrail öncülüğünde Yunanistan, Fransa, ABD, Almanya, İtalya, Kanada, Şili ve Güney Kıbrıs bir araya gelerek Doğu Akdeniz'de tatbikata başladı.

13 Ağustos 2019 Salı 11:18

ABD’ye rest çekerek Rusya’dan S-400 savunma sistemini alan Türkiye, dünyadan gelen tüm tepkilere rağmen Doğu Akdeniz'deki haklarını korumakta kararlı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgede yoğun bir şekilde sondaj çalışmaları sürdürülüyor. Bölgede çalışma yapan ekiplerimize SAT komandoları da eşlik ediyor.

Zaman zaman F-16'lar ve SİHA'larla güven verilen sondaj gemilerimiz, bölge çıkarı olan ülkeleri adeta çıldırtmış durumda.

9 ülkeden ortak tatbikat

Öyle ki; İsrail öncülüğünde Yunanistan, Fransa, ABD, Almanya, İtalya, Kanada, Şili ve Güney Kıbrıs bir araya gelerek Doğu Akdeniz'de tatbikata başladı.

Tsunami bahanesi

Olası bir Tsunami'ye karşı tatbikat yapıldığı söylense de İsrail basını bunun çevre ülkelere bir gözdağı olduğunu yazdı.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 11:18
  1. Tsunami
  2. ABD
  3. Rusya
  4. S-400 savunma sistemi
  5. Doğu Akdeniz
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  7. F-16
  8. SİHA
  9. Yunanistan
  10. Fransa
  11. Almanya
  12. İtalya
  13. Kanada
  14. Şili
  15. Güney Kıbrıs

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  • Abd İsrail kanada Almanya rum mum her ne zıkkım saAbd İsrail kanada Almanya rum mum her ne zıkkım sa18 dk önce
    Aklıma ilk Akif in Çanakkale şiiri geldi....!.! Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ...Hani, tâ'ûna da züldür bu rezîl istîlâ! Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i asîl,Ne kadar gözdesi mevcûd ise, hakkıyle sefîl,Kustu Mehmedciğin aylarca durup karşısına; Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.... Âsım'ın nesli...diyordum ya...nesilmiş gerçek:İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek.
  • TcVatanseverTcTcVatanseverTc29 dk önce
    Melheme-i kübranın ayak sesleri bu Allahû âlem. CİHAT YAKLAŞTI! MEHDİ YAKLAŞTI! DECCAL YAKLAŞTI! KIYAMET YAKLAŞTI.KİMLERHAZIR! CEVAP VİCDANINIZDA VE GEÇMİŞ AMELLERİNİZDE.
  • MurayMuray30 dk önce
    1 türk dünyaya bedeldir. Biz o gavurları ellerimizle yeneriz. S 400 gerekli değil. 9 değil 190 tanesi gelsin. Yürüyün koç yiğitlerim kefenleri .çıkarın artık
  • Abdullah MuratAbdullah Murat31 dk önce
    Allahın hükümlerini getirip Allahın yoluna girdik mi gerisi kolay ölsende kalsan Lakin cihadın şekli vardır Allahın hükümlerini hakim kılmak ve yalnız şeytanın dostlarına karşı onları müttefik almadan Allahın emri olduğu için savaşmak. Müşrik pislikleri arzdan silmek ve asla kafirlere boyun eğmemek. Laik rejim yüzçevirişten vazgeçmek elzemdir Allahın hükümlerini istemeyen müslüman değildir Bu şekilde yalnız geberip gider ve cehennemlik olur Çünkü müslümanlığın islamın hem şartları vardır hemde kelime olarak bile Allahın hükümlerine boyun eğmiş demektir Allahın ipine sımsıkı sarılmak yardımı yalnız ondan dilemekten başka kurtuluş yoktur Sonu ölmek olsa önemli olan doğru bir ölüm imanlı olmalıdır

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