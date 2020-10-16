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Gündem S-400'lerin ateşlendiği anlara ait yeni görüntü ortaya çıktı
Gündem

S-400'lerin ateşlendiği anlara ait yeni görüntü ortaya çıktı

Sinop'ta S-400 hava savunma sistemlerinin test edildiğini gösteren görüntüler ortaya çıktı. AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun sosyal medya hesaplarından paylaştığı S-400 görüntülerine ilişkin, "Tüm itirazlara, ambargo tehditlerine rağmen S-400'lerin testi Sinop'umuzda yapıldı" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 20:35:00 - 2020-10-16 20:37:08

Geçtiğimiz hafta Sinop'a nakledilen S-400 hava savunma sistemlerinin test edildiğini gösteren görüntüler ortaya çıktı. AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun sosyal medya hesaplarından paylaştığı S-400 görüntülerine ilişkin, "Tüm itirazlara, ambargo tehditlerine rağmen S-400'lerin testi Sinop'umuzda yapıldı" ifadelerini kullandı.

Sinop'a sevk edilmişti

Türkiye'nin hava savunma sistemini güçlendirmek için 2017'de Rusya ile imzaladığı 2 milyar 500 milyon dolarlık S-400 anlaşması kapsamında S-400'ler geçen yıl Türkiye'ye teslim edildi. Uzun süre bekletilen S-400'ler yaklaşık üç hafta önce test atışları için Sinop'a sevk edilmişti. Reuters haber ajansı bugün geçtiği son dakika haberiyle Türkiye'nin füze atışını gerçekleştirdiğini duyurdu.

'Tarihi güne tanıklık ettik'

Reuters'in duyurduğu gelişme sonrası AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, sosyal medya hesaplarından teste ilişkin paylaşımlar yaptı. Sinop'un 'tarihi bir güne tanıklık ettiğini' söyleyen Uğur, "Tüm itirazlara, ambargo tehditlerine rağmen S-400'lerin testi Sinop'umuzda yapıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi "Figüranlık yapmak yerine oyun kuran tuzak bozan bir Türkiye var." şeklinde konuştu.

Uğur paylaşımına, askeri bir alanda S-400 füzelerinin fırlatıldığı görülen bir videoyu da ekledi.

Türkiye Navtex yayınlamıştı

Türkiye, hafta başında 16-17 Ekim tarihlerinde geçerli olmak üzere Karadeniz üzerinde füze atışı yapacağı gerekçesiyle Havacılara Bilgi Notu (NOTAM) ve atış tatbikatı için de Navtex (denizcilik duyurusu) mesajı yayımlamıştı.

ABD'nin S-400 hazımsızlığı

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasına karşı çıkan ABD, bu sisteminin NATO sistemleriyle uygun olmadığını gerekçe göstererek Ankara'yı uyarmıştı. Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmemesi üzerine ABD, Türkiye'yi savunma sistemi F-35 programından çıkarmıştı. ABD, Türkiye'yi S-400'leri kullanılmaya başlaması durumunda da yaptırımla tehdit etmişti. Senato'da kabul edilen yaptırım kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasını bekliyor.

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