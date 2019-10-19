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S-400’ler ateşlendi! İşte o anlar

Tatbikat gerçekleştiren Rusya, S-400 hava savunma sisteminin başarıyla test edildiğini duyurdu.

19 Ekim 2019 Cumartesi 11:24

Türkiye'nin, ABD'nin tüm tehditlerine rağmen satın aldığı Rus S-400 Hava Savunma Sistemi, başarıyla test edildi.

Saldırılar püskürtüldü

Alçak irtifa, hızlı ve yüksek manevra kabliyetli hedeflerde test edilen S-400 hava ve füze savunma sistemi, tam not aldı.

S-400 birimleri, uçak ve helikopterlerin konvansiyonel silah saldırılarını püskürttü.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 11:24
  1. Rusya
  2. S-400
  3. hava savunma sistemi

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