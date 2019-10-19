S-400’ler ateşlendi! İşte o anlar
Tatbikat gerçekleştiren Rusya, S-400 hava savunma sisteminin başarıyla test edildiğini duyurdu.19 Ekim 2019 Cumartesi 11:24
Türkiye'nin, ABD'nin tüm tehditlerine rağmen satın aldığı Rus S-400 Hava Savunma Sistemi, başarıyla test edildi.
Saldırılar püskürtüldü
Alçak irtifa, hızlı ve yüksek manevra kabliyetli hedeflerde test edilen S-400 hava ve füze savunma sistemi, tam not aldı.
S-400 birimleri, uçak ve helikopterlerin konvansiyonel silah saldırılarını püskürttü.
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