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Dünya

S-400'ler ateşlendi! 400 kilometreden vurdular

NATO ve ABD ile zaman zaman gerginlik yaşayan Rusya, Buryatya Cumhuriyeti'nde S-40 hava savunma sistemleriyle yaptığı tatbikatın görüntülerini paylaştı. Tatbikat, NATO'ya bir gözdağı olarak yorumlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 00:32:00 -

Rusya Savunma Bakanlığı, Buryatya Cumhuriyeti'nde S-40 hava savunma sistemleriyle yapılan tatbikata ilişkin görüntüleri paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı S-400 hava savunma sistemleriyle tatbikat gerçekleştirdi.

Buryatya Cumhuriyeti'ndeki Telemba poligonunda yapılan ve S-400 uzun menzilli hava savunma sistemlerinin kullanıldığı askeri tatbikatta S-400'lerin, balistik füzeleri 400 kilometrelik mesafeden tespit ederek imha ettiği ifade edildi.

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