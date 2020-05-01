S-400'ler ateşlendi! 400 kilometreden vurdular
NATO ve ABD ile zaman zaman gerginlik yaşayan Rusya, Buryatya Cumhuriyeti'nde S-40 hava savunma sistemleriyle yaptığı tatbikatın görüntülerini paylaştı. Tatbikat, NATO'ya bir gözdağı olarak yorumlandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Buryatya Cumhuriyeti'nde S-40 hava savunma sistemleriyle yapılan tatbikata ilişkin görüntüleri paylaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı S-400 hava savunma sistemleriyle tatbikat gerçekleştirdi.
Buryatya Cumhuriyeti'ndeki Telemba poligonunda yapılan ve S-400 uzun menzilli hava savunma sistemlerinin kullanıldığı askeri tatbikatta S-400'lerin, balistik füzeleri 400 kilometrelik mesafeden tespit ederek imha ettiği ifade edildi.