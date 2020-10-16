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Gündem S-400 testleri sonrası sosyal medya yıkıldı! Alın size 'boru'
Gündem

S-400 testleri sonrası sosyal medya yıkıldı! Alın size 'boru'

Sinop'a sevk edilen S-400 hava savunma sistemlerinin bugün test edildiği öğrenildi. S-400'lerin Türkiye'de işe yaramayacağını savunanların videosu ise sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 16:26:00 - 2020-10-16 16:29:24

Sinop’a kurulan ve bugün testleri gerçekleştirilen S-400 hava sistemleri sonrası sosyal medya bu video ile yıkıldı. Daha S-400 alınmadan hükümet düşmanlığı yaparak bu işin becerilemeyeceğini söyleyenler gündeme geldi.

Yayınlanan videoda, Yılmaz Özdil, Can Ataklı, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfü Türkkan, Pervin Buldan, Ünal Çeviköz ve Nevşin Mengü’nün sözlerine yer verildi.

Öte yandan FETÖ firarisi, vatan haini Emre Uslu’nun da attığı tweet gündem oldu.

 

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

s400 bunlarin hepsine .....

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