S-400 bataryaları nerede konuşlanacak?

Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400’lerin önümüzdeki hafta geleceği belirtilirken, S-400’lerin nerelere konuşlanacağı da merak konusu oldu. Toplamda 3 sistem gelecek; Batı, Orta Anadolu ve Doğu Anadolu’ya birer sistem olacak. Askeri heyetler hazırladıkları raporu Başkan Erdoğan’a sunduktan sonra nihai karar da verilmiş olacak. Ama şimdiden birçok tahmin kamuoyunda konuşulmaya başlandı. Askeri stratejistlere göre, S-400’lerden birinin Ankara yakınlarına, bir diğerini ise Doğu Akdeniz geriliminde olası bir tehdide karşı Antalya-Mersin arasında bir yere konuşlandırılması planlanıyor. Üçüncü sistem ise Gaziantep ve Şanlıurfa arasında bir yere konulması öngörülüyor. S-400 bataryaları nereye konuşlanacak? İşte ayrıntılar...

Türkiye’nin ABD’ye yaptığı F-35 girişimi sonuçsuz kalınca Rusya’dan satın alınan S-400’ler için artık son viraja girildi. S-400’ler çok kısa bir süre içerisinde Türkiye’ye gelecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yapmış olduğu açıklamada S-400’lerin acil bir durumda devreye gireceğini belirtti ve ‘’nereye konuşlandırılacağına askerimiz karar verecek.’’ diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir S-400’ün konumlandırılacağı yerle ilgili TSK’nın değerlendirme yapacağını söyledi.

S-400 bataryaları nereye konuşlanacak?

Proje tamamlandı. Hava savunma sistemi s-400 ler bu hafta Türkiye'ye geliyor. Teslim süreci Temmuz ayının sonuna kadar bitecek. Türkiye hazırlıklarını tamamladı. Füze bataryaları ve radar sistemleri önce Ankarayakınlarındaki birtet havaüssüne getirilecek. Rusya Devlet Silah şirketinin isteği doğrultusunda özellikle hangarlar ve rampa yerleri inşa edildi. Muhafazası ve bakımlarının yapılacağı devasa büyüklükteki hangarlar s-400'ler için hazırlandı. Hangarlara sisteme yönelik eğitim ve test araçları yerleştirildi. Komite konrtol merkezi de kuruldu. Asgari kaynaklar Kazan ilçesi yakınlarındaki Mürted havaüssünün barış konuşlanması merkezi olacağını bataryaların burdan sevk edileceğini belirtti.

S-400 bataryaları hangi özelliklere sahip?

S-400 füzeleri dünyanın en iyi hava savunma sistemlerinden bir tanesi olarak nitelendirilmekte. S-400; savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırılarını imha etmek için üretilmiştir. 400 kilometre menzil kabiliyetine sahip S400’ler 600 kilometre uzaklıktaki bir hedefi algılayabilmekte ve 10 saniyeden kısa süre içerisinde tepki verebilmekte. Saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderebilen S-400, 10 saniyeden az bir sürede hedefe tepki verebilmektedir.