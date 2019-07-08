0553 313 94 23

S-400 bataryaları nerede konuşlanacak?

Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400’lerin önümüzdeki hafta geleceği belirtilirken, S-400’lerin nerelere konuşlanacağı da merak konusu oldu. Toplamda 3 sistem gelecek; Batı, Orta Anadolu ve Doğu Anadolu’ya birer sistem olacak. Askeri heyetler hazırladıkları raporu Başkan Erdoğan’a sunduktan sonra nihai karar da verilmiş olacak. Ama şimdiden birçok tahmin kamuoyunda konuşulmaya başlandı. Askeri stratejistlere göre, S-400’lerden birinin Ankara yakınlarına, bir diğerini ise Doğu Akdeniz geriliminde olası bir tehdide karşı Antalya-Mersin arasında bir yere konuşlandırılması planlanıyor. Üçüncü sistem ise Gaziantep ve Şanlıurfa arasında bir yere konulması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 bataryalarının konuşlanacağı yerleri açıkladı? İşte ayrıntılar...

08 Temmuz 2019 Pazartesi 20:19
S-400 bataryaları nerede konuşlanacak?

Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400’lerin önümüzdeki hafta geleceği belirtilirken, S-400’lerin nerelere konuşlanacağı da merak konusu oldu. Toplamda 3 sistem gelecek; Batı, Orta Anadolu ve Doğu Anadolu’ya birer sistem olacak. Askeri heyetler hazırladıkları raporu Başkan Erdoğan’a sunduktan sonra nihai karar da verilmiş olacak. Ama şimdiden birçok tahmin kamuoyunda konuşulmaya başlandı. Askeri stratejistlere göre, S-400’lerden birinin Ankara yakınlarına, bir diğerini ise Doğu Akdeniz geriliminde olası bir tehdide karşı Antalya-Mersin arasında bir yere konuşlandırılması planlanıyor. Üçüncü sistem ise Gaziantep ve Şanlıurfa arasında bir yere konulması öngörülüyor. S-400 bataryaları nereye konuşlanacak? İşte ayrıntılar...

Türkiye’nin ABD’ye yaptığı F-35 girişimi sonuçsuz kalınca Rusya’dan satın alınan S-400’ler için artık son viraja girildi. S-400’ler çok kısa bir süre içerisinde Türkiye’ye gelecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yapmış olduğu açıklamada S-400’lerin acil bir durumda devreye gireceğini belirtti ve ‘’nereye konuşlandırılacağına askerimiz karar verecek.’’ diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir S-400’ün konumlandırılacağı yerle ilgili TSK’nın değerlendirme yapacağını söyledi.

S-400 bataryaları nereye konuşlanacak?

Proje tamamlandı. Hava savunma sistemi s-400 ler bu hafta Türkiye'ye geliyor. Teslim süreci Temmuz ayının sonuna kadar bitecek. Türkiye hazırlıklarını tamamladı. Füze bataryaları ve radar sistemleri önce Ankarayakınlarındaki birtet havaüssüne getirilecek. Rusya Devlet Silah şirketinin isteği doğrultusunda özellikle hangarlar ve rampa yerleri inşa edildi. Muhafazası ve bakımlarının yapılacağı devasa büyüklükteki hangarlar s-400'ler için hazırlandı. Hangarlara sisteme yönelik eğitim ve test araçları yerleştirildi. Komite konrtol merkezi de kuruldu. Asgari kaynaklar Kazan ilçesi yakınlarındaki Mürted havaüssünün barış konuşlanması merkezi olacağını bataryaların burdan sevk edileceğini belirtti. 

S-400 bataryaları hangi özelliklere sahip?

S-400 füzeleri dünyanın en iyi hava savunma sistemlerinden bir tanesi olarak nitelendirilmekte. S-400; savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırılarını imha etmek için üretilmiştir. 400 kilometre menzil kabiliyetine sahip S400’ler 600 kilometre uzaklıktaki bir hedefi algılayabilmekte ve 10 saniyeden kısa süre içerisinde tepki verebilmekte. Saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderebilen S-400, 10 saniyeden az bir sürede hedefe tepki verebilmektedir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 20:19
  1. Şanlıurfa
  2. Mersin
  3. Gaziantep
  4. Antalya
  5. Ankara
  6. s400
  7. s400ler nereye konuşlanacak
  8. S400 füzeleri
  9. s400 bataryaları
  10. s400 ne zaman
  11. s400ler ne zaman
  12. füze bataryaları nereye konuşlanacak
  13. s400 özellikleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vedat Muriç, Fenerbahçe’de ilk antrenmanına çıktı
    1. Vedat Muriç, Fenerbahçe’de ilk..
    2. Diyarbakır'da kamyonet şarampole..
    3. AB'den Yavuz için küstah açıklama!
    4. Çavuşoğlu Yunan mevkidaşını tebrik etti
    5. Sivasspor'un Bolu kampı
    6. Elazığ’da silahla yaralama
    7. Kardemir Karabükspor top başı yaptı
    8. Kütahya’da trafik kazası:4 yaralı
    9. Galatasaray'da Selçuk İnan'ın..
    10. S-400 bataryaları nerede konuşlanacak?
    11. Mansur Yavaş'tan ODTÜ'ye yurt teklifi
    12. Çorlu'daki tren kazası
    13. Akıncı Üssü davası
    14. Emine Erdoğan Bosna Hersek'te
    15. Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 4..
    16. Galatasaray’da Selçuk İnan ile..
    17. Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına..
    18. BB Erzurumspor’da sezon öncesi kamp..
    19. Fenerbahçe'de Vedat Muric kampa katıldı
    20. Washington'da sel
    21. Antalya'daki silahlı saldırı
    22. Uygur Türklerinin misafirhanelerden..
    23. Brice Djedje Kayserispor’a imzayı attı
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te
    25. Tiner yüklü pikap şarampole..
    26. Erdoğan'a yönelik skandal sözleriyle..
    27. Faslı santrafor Bammou Alanyaspor’da
    28. Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
    29. Beşiktaş top başı yaptı
    30. Ömer Çelik'ten Çukurovalı gençlere..
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’