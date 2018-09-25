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Ryan Babel'in golünde topun hızı belli oldu

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Babel, yaptığı vuruşla geceye damga vuran isimlerin başında geldi.

25 Eylül 2018 Salı 11:22
Ryan Babel'in golünde topun hızı belli oldu

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 40'ıncı dakikada Babel'in attığı golle Beşiktaş önde kapattı. Fenerbahçe 71'inci dakikada Ayew'in golüyle skora dengeyi getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hollandalı oyuncu, Pepe'nin uzun gönderdiği topta 3 kişinin arasından topu aldı ve dönerek ceza alanı dışından çok sert bir şut çıkararak takımını öne geçirdi.

TOPUN HIZI 110 KİLOMETRE
Babel'in attığı golde topun hızı da belli oldu. Hollandalı oyuncunun şutunda, topun 110 kilometre hızla kaleye gittiği hesaplandı.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 11:22
  1. beşiktaş
  2. fenerbahçe
  3. babel

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