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Ryan Babel’e milli davet

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı’nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’ndeki Almanya ve Estonya maçlarının aday kadrosuna çağrıldı.

30 Ağustos 2019 Cuma 13:48
Ryan Babel’e milli davet

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı’nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’ndeki Almanya ve Estonya maçlarının aday kadrosuna çağrıldı.


Hollanda, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri C Grubu’nda 6-9 Eylül tarihlerinde Almanya ve Estonya ile karşılaşacak. Grupta oynadığı 2 maç sonucunda 3 puan toplayan Hollanda’nın aday kadrosu da açıklandı. 24 kişilik kadroda Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Ryan Babel de yer aldı.


Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman’ın davet ettiği futbolcular şöyle:



"Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Ake (Bournemouth), Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (PSV), Daley Blind (Ajax), Jasper Cillessen (Valencia), Memphis Depay (Olympique Lyon), Virgil van Dijk(Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Luuk de Jong (Sevilla), Matthijs de Ligt (Juventus), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Ajax), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta), Kevin Strootman (Olimpik Marsilya), Joel Veltman (Ajax), Kenneth Vermeer (Feyenoord), Tonny Vilhena (FK Krasnodar), Stefan de Vrij (Inter), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Jeroen Zoet (PSV)"

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 13:48
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