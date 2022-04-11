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Spor Ryan Babel'den derbi sonrası açıklama
Spor

Ryan Babel'den derbi sonrası açıklama

Ryan Babel, Fenerbahçe'ye mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 04:33:00 -
Ryan Babel'den derbi sonrası açıklama

Galatasaraylı Ryan Babel, Fenerbahçe derbisinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Sarı kırmızılı oyuncu yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin sahadan galip gelmesini "Küçük detaylar bu tip maçlara çok önemli. Fenerbahçe sahada küçük detayları kazandı ve sonucu elde etti." sözleriyle açıkladı.

Röportajda muhabirin sorduğu "Oyunu nasıl değerlendirir?" sözlerine ise Ryan Babel, "İlk soruda yanıtı verdim." karşılığını verdi.

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