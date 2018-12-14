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Ryan Babel'den ayrılık açıklaması

UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Beşiktaş'ta forma giyen Ryan Babel, Hollanda basınına konuştu.

14 Aralık 2018 Cuma 19:10
Ryan Babel'den ayrılık açıklaması

Yeni sözleşme konusunda istediği yüksek zam nedeniyle Beşiktaş'la anlaşma zemini bulamayan Ryan Babel, ülkesinde geleceğe dair açıklamalarda bulundu. Son olarak sosyal medya üzerinden bir Beşiktaş taraftarıyla yaşadığı diyaloğun ardından büyük eleştiri toplayan Babel, sezon sonunda neler olacağını bilmediğini ifade etti.

"Henüz bir şey belli değil"

Kararını henüz vermediğini dile getiren Hollandalı futbolcu, ''Henüz bir şey belli değil. Sezon sonunda neler olacağını bilmiyorum. En büyük dileğim sakatlık sonrası iyi duruma gelebilmek'' şeklinde konuştu.

18 maçta 6 gol ve 1 asist

2017'nin Ocak ayında Beşiktaş'a transfer olan ve siyah-beyazlı ekiple bir de şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 18 resmi maça çıkarken 6 gol ve 1 asistlik skor katkısında bulundu.

(Goal)

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 19:10
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  2. Hollanda
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