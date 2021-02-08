Rüyada dolmuş veya minibüs sürdüğünü görmek... Rüyada dolmuş kullanmak

Rüyada dolmuşa binmek, yolculuk seyahat anlamına da gelir. Rüya sahibinin seyahatte muradına ermeye ve ferahlığa ereceğine delalettir. Aynı zamanda nefsin isteklerini yerine getirmek anlamına da gelebilir

Rüya sahibinin mal ve mülk konusunda çok büyük birikim yapacağına ve güzel günler göreceğine çok hayırlı ve güzel çalışmaların gerçekleştirileceğine yorulur.

Rüyada dolmuşa bindiğini görmenin bir diğer tabiri de, yönetimde itibar anlamına gelmektedir. Aynı zamanda yücelik ve dirayete de işarettir.

Rüyada dolmuşa bindiğini görmek kavuşmak manasını taşırken yolculuğun içinde olduğunu görmek, hedefe varılmak için gidilen yolun hala uzun olduğu anlamına gelmektedir.

Rüyada dolmuş veya minibüs kullandığını görmek

Ehliyet sahibi veya bir konuda ehil olan rüya sahibinin dolmuşa bindiğini ve aracı sorunsuz, güzelce kullandığını görmesi hayra alamettir. Rüya sahibinin saltanat ve izzete kavuşağı anlamlarına gelir.

Hiç dolmuş kullanmayan birinin bu şekilde dolmuşu kullandığını görmesi, bir isteğine kavuşacağına, bir hacetinin giderileceğine ve bir sorununun çözüleceğine delalettir.

Rüyada dolmuş veya minibüs sürdüğünü görmek, aynı zamanda dostları ve komşuları tarafından çok daha fazla sevilir olacağına, onlardan beklediği kârı elde edeceğine, ailesinde mutluluk ve sevginin hüküm süreceğine, daha iyi biri olmak için gayret sarf edeceğine ve hayırlı gelişmelerin yaşanacağına işarettir.

Bir diğer tabiri ise, üzerine herhangi bir atılı suç bulunan rüya sahibinin masumluğunu ispat edene kadar huzura kavuşamayacağına delalet eder. Rüya sahibinin rahata kavuşacağına ve keyfini süreceği manasına da gelir.