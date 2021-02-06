Rüyada arabanın altında kaldığını görmek ne anlama gelir?

Vatandaşlar rüyada arabanın altında kalarak ezildiğini görmek ne anlama geldiğini merak ediyor. Peki rüyada arabanın altında kalmak nasıl yorulur, rüya tabiri nedir?

Rüyada araba görmek, genelde hayatınızın nasıl gittiğini, geçim için aldığını tedbirleri, itibarınızı, mevki ve mertebenizi temsil eder.

Rüyada arabanın altında kaldığını görmek

Rüyada eğer bir arabanın altında kaldığınızı gördüyseniz, bu büyük bir miras veya zenginlik anlamına gelmektedir.

Rüya sahibinin uğraştığı iş sonucu gelirinin artacağı ve çok büyük zenginliğe ulaşacağı anlamına gelir. Yaşanacak ekonomik sorunların aile üyeleriyle birlikte atlatacağına, bol kazançlı hayırlı bir işe girileceğine, çok önemli mertebeler kazanacağına, helal kazançtan vazgeçmeyeceğine ve maddi imkanların rahat bir şekilde kullanılacağına işarettir.