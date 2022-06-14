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Medya Rutkay Aziz Aleviler ile ilgili pot kırdı, Enver Aysever apar topar araya girdi!
Medya

Rutkay Aziz Aleviler ile ilgili pot kırdı, Enver Aysever apar topar araya girdi!

TELE1'de programa çıkan CHP yandaşı oyuncu Rutkay Aziz, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklarken "Alevi olması onun suçu değil" dedi. Bunun üzerine Enver Aysever Rutkay Aziz'in devirdiği çamı apar topar araya girerek düzeltti.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 22:13:00 -

 yeniakit.com.tr 

CHP yandaşı oyuncu Rutkay Aziz, TELE1'de Enver Aysever'e konuk oldu. 

"Alevi olması onun suçu değil"

"6’lı masanın ağabeyi, bu da önemli bir faktör. Onun için adayım o anlamda Kemal Bey" sözleriyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Rutkay Aziz, canlı yayında pot kırdı. Rutkay Aziz, "Bir kere Alevi olması onun suçu değil" ifadesinden bulundu.

Enver Aysever hemen araya girdi

Rutkay Aziz'in pot kırdığını gören Enver Aysever, "Alevi olmak suç da değil zaten" diyerek apar topar araya girdi. 

Bunun üzerine Rutkay Aziz de "Suç değil" diyerek kırdığı potu düzeltmeye çalıştı.

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