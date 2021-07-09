Rütbeleri sökülecek! Yargıtay'dan flaş 28 şubat kararı
Yargıtay, 28 Şubat davasında aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanığa verilen hapis cezalarını onadı. Bu karar neticesinde sanıkların rütbeleri de sökülecek.
Yargıtay 28 Şubat davasında aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.
Bu karar neticesinde rütbeleri de sökülecek.
28 Şubat davasında 103 sanıktan aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ve eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün de bulunduğu 21'i sanık müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.