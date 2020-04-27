Rusya’yı ayağa kaldıran iddia! 'Putin gizli sığınağa indi'

Rus basını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs nedeniyle Sibirya'da gizli sığınakta yaşamaya başladığını yazdı.

Rusya'da 'Putin uzun süredir kimseyle görüşmüyor... Sadece online konferans yapıyor... Farklı günlerde yayınlanan birkaç videoda gömlek ve kıravatı aynı... Putin Sibrya'da bir yerde. Hayır Valday'da kalıyor... Koronavirüsten korunmak için gizli bir sığınakta kalıyor..." iddiaları ortaya atıldı.

Peskov reddetti

Argumenti i Fakti gazetesi, bu iddiaları Kremlin Sözcüsü Peskov'a yöneltti. Peskov, Putin'in Moskova yakınındaki Novo-Ogaryevo residansında aktif olarak çalışmaya devam ettiğini vurguladı.

Peskov, "Dedikodu her zaman çok fazladır. Çoğu kez gerçekle hiç bir ilgisi olmaz. Bugünkü durum tüm devlet mekanizmasının son derece aktif şekilde çalışmasını gerektiriyor" dedi.

Rus muhalif iddiasını yineledi

Peskov'un açıklamaları sonrası konuşan Rus avukat Aleksandr Navalny ise Putin'in koronavirüs önlemleri kapsamında gizli bir sığınakta yaşadığını yineledi.