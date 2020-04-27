  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Rusya’yı ayağa kaldıran iddia! 'Putin gizli sığınağa indi'

Rusya'da artan koronavirüs vakaları sonrası hükümetin önlemleri sorgulanıyor. Rus basınında ortaya çıkan iddialara göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüsten korunmak amacıyla gizli sığınakta yaşamaya başladı.

2020-04-27 17:27:00 -
Rusya’yı ayağa kaldıran iddia! 'Putin gizli sığınağa indi'

Rus basını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs nedeniyle Sibirya'da gizli sığınakta yaşamaya başladığını yazdı.

Rusya'da 'Putin uzun süredir kimseyle görüşmüyor... Sadece online konferans yapıyor... Farklı günlerde yayınlanan birkaç videoda gömlek ve kıravatı aynı... Putin Sibrya'da bir yerde. Hayır Valday'da kalıyor... Koronavirüsten korunmak için gizli bir sığınakta kalıyor..." iddiaları ortaya atıldı.

Peskov reddetti

Argumenti i Fakti gazetesi, bu iddiaları Kremlin Sözcüsü Peskov'a yöneltti. Peskov, Putin'in Moskova yakınındaki Novo-Ogaryevo residansında aktif olarak çalışmaya devam ettiğini vurguladı.

Peskov, "Dedikodu her zaman çok fazladır. Çoğu kez gerçekle hiç bir ilgisi olmaz. Bugünkü durum tüm devlet mekanizmasının son derece aktif şekilde çalışmasını gerektiriyor" dedi.

Rus muhalif iddiasını yineledi

Peskov'un açıklamaları sonrası konuşan Rus avukat Aleksandr Navalny ise Putin'in koronavirüs önlemleri kapsamında gizli bir sığınakta yaşadığını yineledi.

Putin koronavirüs konusunda korkunç gelişmeyi duyurdu
Putin koronavirüs konusunda korkunç gelişmeyi duyurdu

Dünya

Putin koronavirüs konusunda korkunç gelişmeyi duyurdu

Putin böyle uyardı: Zorluk çıkartıyorsunuz
Putin böyle uyardı: Zorluk çıkartıyorsunuz

Dünya

Putin böyle uyardı: Zorluk çıkartıyorsunuz

Putin ve Selman birbirine girdi
Putin ve Selman birbirine girdi

Dünya

Putin ve Selman birbirine girdi

Putin’i şoka uğratan gelişme! Yeniden yükselişe geçti
Putin’i şoka uğratan gelişme! Yeniden yükselişe geçti

Dünya

Putin’i şoka uğratan gelişme! Yeniden yükselişe geçti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı