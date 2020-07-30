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Dünya

Rusya’ya güvenmemeyi tavsiye eden Ermeni generalden Türkiye itirafı

Olası bir Azerbaycan-Ermanistan savaşında bize kimse yardım etmez diyen Ermeni general Arkady Ter-Tadevosyan, Azerbaycan'la büyük bir savaş olması durumunda Rusya ve CSTO'nun yardımına güvenmemeyi tavsiye etti. Ter-Tadevosyan, Türkiye'nin II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük askeri operasyonu yürüttüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 09:41:00 -
Rusya’ya güvenmemeyi tavsiye eden Ermeni generalden Türkiye itirafı

Türkiye ile Azerbaycan arasında 29 Temmuz'da başlayan ortak askeri tatbikat hakkında açıklamalarda bulunan Ermeni general Arkady Ter-Tadevosyan, Türkiye'nin II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük askeri operasyonu yürüttüğünü söyledi.

Ermeni General Tadevosyan, “Olası bir Azerbaycan-Ermanistan savaşında bize kimse yardım etmeyecek, yalnızız” dedi.

“Tovuz'daki çatışmalar, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmanın son tırmanışı değil” diyen General General Arkady Ter-Tadevosyan, Ermeni Haber.am ile yaptığı röportajda, 12 Temmuz'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında başlayan çatışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

“Ermeni-Azerbaycan çatışması, iki ülke arasındaki savaş çok zor. İki devlet birbiriyle kavga etmez - bir grup devlet bir grup devletle savaşır. Biz Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (CSTO) bir parçasıyız, ancak müdahale etme niyetleri olmadığını gördük" dedi.

Türkiye ile Azerbaycan arasında 29 Temmuz'da başlayan ortak askeri tatbikatlara atıfta bulunan Ermeni general, Türkiye'nin II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük askeri operasyonu yürüttüğünü söyledi.

Rusya’ya güvenmeyin

"Bakın, Türkiye Suriye, Irak, Libya, Katar ve Somali'de faaliyet gösteriyor. Küresel ölçekte faaliyet gösterir. Bu, Türkiye'nin iyi düşünülmüş bir jeopolitik oyunu, organize bir sistemik politika. Uluslararası toplum zaten bu Türk oyununu kabul etmeye hazırlanıyor “diyen Ter-Tadevosyan, Azerbaycan'la büyük bir savaş olması durumunda Rusya ve CSTO'nun yardımına güvenmemeyi tavsiye etti.

"CSTO bizimle çalışmayacak, Ermenistan'ı koruyamayacak. Ne tür bir devlet olduklarını ve liderlerinin kim olduklarını anladık. Rusya'yı eleştiriyoruz, ama en kötüsü kendimizi eleştirmemiz, hatalarımızdan bahsetmiyoruz. Bir hata yaptık ve hâlâ bir aynı hatayı sürdürüyor. Görüyorsunuz, bazı genç milletvekillerimiz ‘Rusya ile hiçbir şey yapmamalıyız' diyor ve Gümrü'deki Rus askeri üssünü geri çekmek istiyorlar. Rusya'nın bizim için her zaman olumlu bir rol oynadığını söylemiyorum, ama başka arkadaşımız yok. Görünüşe göre Azerbaycan'la yaşanan son çatışmalarda Ermenistan yalnız kaldı”dedi.

Kaynak: konkert.az

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