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Dünya Rusya'ya bir kötü haber daha
Dünya

Rusya'ya bir kötü haber daha

Yeniakit Publisher
2023-09-18 07:57:00 -
Rusya'ya bir kötü haber daha

G7 ülkeleri, Rusya'dan elmas ithalatını 1 Ocak itibarıyla yasaklamayı planlıyor.

Uluslararası basında yer alan habere göre G7 ülkelerinin, 3 hafta içinde Rusya'dan elmas ithalatını yasaklama kararını duyurması bekleniyor.

Dünya elmas ticaretinde ilk sırada yer alan Belçika'nın teklif ettiği yasak planı kapsamında küresel elmas pazarı değişikliğe uğrayacak.

Bu çerçevede ham ve cilalı elmasları sertifikalandırmak ve Rus elmaslarının izini sürmek amacıyla ortak sistem uygulanacak.

G7 ülkeleriyle yapılacak elmas ticaretinde giriş noktaları ve gümrük kontrolleri merkezileştirilecek.

Sadece sertifikalandırılmış ve Rusya dışından gelen elmasların bu piyasaya erişimi olacak. Böylece Rusya'nın elmastan sağladığı gelir kesilecek.
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Rusya, dünyanın en büyük ham elmas üreticisi konumunda bulunuyor. Rusya'nın elmas ihracatından yılda 4 milyar dolar gelir sağladığı tahmin ediliyor.

Dünyadaki ham elmasların yüzde 80'inden fazlasının ticareti, Belçika'nın Anvers şehrinde yapılıyor.

Elmasların yüzde 90'ı ise Hindistan'da işleniyor.

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