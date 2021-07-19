Rusya'nın yeni tankı Karadeniz’de test edildi

Rostech basın dairesinden yapılan açıklamada, Sprut-SDM1 hafif yüzer tankın Karadeniz’de gerçekleştirilen devlet testlerinin ilk etabını başarıyla tamamladığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca yeni tankın suda yüksek hareket kabiliyeti gösterdiği ve büyük çıkartma gemileri tarafından taşınabileceğini kanıtladığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, testlerin çok yakın zamanda başlayacak olan ikinci etabı çerçevesinde tankın üzerindeki 2C25 tipi 125 mm’lik otomatik tanksavar topunun çalışması, durgun ve dalgalı deniz koşullarında kullanılmasının etkinliği denetlenecek.

Sprut-SDM1 ateş gücü bakımından T-80, T-90 tipi tankların gerisinde kalmıyor, karada ve suda hareket kabiliyeti bakımından ise BMD-4M amfibi aracının seviyesini gösteriyor.

Yeni tank, keşif, baskın veya ileri müfrezelerin bir parçası olarak çalışma, manevra savunması, su engellerini aşma, amfibi operasyonları, bölge denetimi gibi zor taktik görevleri yerine getirebiliyor.