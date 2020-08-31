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Aktüel Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 4 Tatar gözaltına alındı
Aktüel

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 4 Tatar gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 16:36:53 -
Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 4 Tatar gözaltına alındı

KİEV (AA) - Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da, Rus güvenlik güçleri, bir grup Kırım Tatarının evine baskın düzenleyerek 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kırım Dayanışması platformunun yaptığı açıklamada, Rus güvenlik güçlerinin (FSB), sabah saatlerinde yaptığı baskınlarda 4 kişiyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Kırım Tatarlarının gözaltına alınması şiddetle kınandı.

Bu kişilerin, yasaya aykırı olarak gözaltına alındığına dikkat çekilen açıklamada, temmuz ayında da yedi Kırım Tatarının gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Rusya, sistematik olarak işgale karşı duran gazetecilere, sivillere ve aktivistlere baskı uygulamaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'ya, bugün gözaltına alınan 4 kişi dahil yasa dışı alıkonan tüm Ukrayna vatandaşlarını serbest bırakması çağrısında bulunulan açıklamada, uluslararası toplum da Rusya'ya Kırım'daki insan hakları ihlallerini durdurması için baskı kurmaya davet edildi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, baskınlara ilişkin "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlamasıyla soruşturma başlattı.


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