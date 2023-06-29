Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında ölü sayısı yükseldi! 3 günlük yas ilan edildi...
Ukrayna, Kramatorsk kentinde füze saldırısı düzenlenen lokantanın enkazındaki arama çalışmalarının tamamlandığını, ölü sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya ordusunun 27 Haziran'da Ukrayna’nın Kramatorsk şehrindeki bir lokantaya gerçekleştirdiği füze saldırısında ölü sayısının 12’ye yükseldiğini açıkladı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bakanlığın açıklamasında, Rus birliklerin 27 Haziran’da Donetsk bölgesi Kramatorsk şehrindeki bir lokantayı vurması sonucu başlatılan arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği belirtildi.
İki gün süren arama kurtarma çalışmaları sırasında lokantanın enkazından 4 kişinin cesedinin çıkarıldığına aktarılan açıklamada, "Böylece ölü sayısı 12’ye yükseldi. Hepsinin kimliği tespit edildi" ifadesi kullanıldı.
3 günlük yas!
Açıklamada, saldırıda yaralananların sayısının da 65'e çıktığı kaydedildi.
Kramatorsk Şehir Konseyi’nin internet sitesinde yer alan açıklamada da Rus ordusunun 27 Haziran’da şehre düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenler için şehirde 30 Haziran ve 1-2 Temmuz tarihlerinde yas ilan edildiği duyuruldu.
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