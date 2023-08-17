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Dünya Rusya'nın Ukrayna planı ortaya çıktı
Dünya

Rusya'nın Ukrayna planı ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-08-17 20:54:00 -
Rusya'nın Ukrayna planı ortaya çıktı

Rusya'nın Batı'ya yönelik nükleer tehdit söyleminde ve Ukrayna'nın tümünü ele geçirme hedefinde değişiklik olmadığını belirten NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'yı yalnız barakmayacağını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç'in Arendal kentinde düzenlenen bir konferansa katıldı.

Norveççe yaptığı açıklamalardan yerel basına yansıyan haberlere göre Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'nın tümünü kontrol etme hedefinden vazgeçtiğine dair hiçbir işaret olmadığını söyledi.

Rusya fırsat kolluyor

Stoltenberg, Rusya'nın Batı'yı bölmek, korkutmak ve Ukrayna'ya desteğini sona erdirmek için nükleer tehdidi kullanmaya devam ettiğini belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'nın tümünün kontrolünü ele geçirecek şekilde askeri olarak kazanma fırsatı görürse bunu yapacağından kesinlikle emin olduğunu" ifade etti.

Rusya'nın savaşmayı bırakması durumunda barış olacağını ancak Ukrayna'nın savaşmayı bırakması halinde haritadan silineceğini anlamanın önemli olduğunu vurgulayan Stoltenberg, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini yineledi.

NATO'nun Ukrayna politikası

Stoltenberg, Kabine Direktörü Stian Jenssen'in tepkiyle karşılanan "Ukrayna'nın topraklarının bir bölümünü Rusya'ya vermesi karşılığında NATO üyesi olabileceği" sözleriyle ilgili soruyu da yanıtladı.
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Jenssen'in ifadelerini düzelttiğini söyleyen Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekleyen politikasında değişiklik olmadığının altını çizdi.

NATO, Stoltenberg'in söz konusu konferansa katıldığını teyit etti ancak içerik paylaşmadı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sık sık İttifakın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini, üyeliğinin ancak savaştan sonra mümkün olabileceğini, barışın hangi şartlarda sağlanacağına Ukrayna'nın karar vereceğini yineliyor.

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