Rusya'nın Türkiye kararı siyasi mi? Kremlin'den açıklama geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD de dahil olmak üzere bir dizi ülkenin, Rus ordusunun Rusya topraklarında yer değiştirmesinden dolayı duyduğu endişenin dayanaksız olduğunu, Ukrayna ordusunun provokatif eylemlerine son vermesi durumunda gerginliğin giderilebileceğini ifade etti.

Gazetecilere konuşan Peskov, kendisine konuyla ilgili sorulan bir soru üzerine, “ABD de dahil olmak üzere herkesin silahlı kuvvetlerimizin Rusya topraklarında yer değiştirmesiyle ilgili duyduğu endişenin dayanaksız olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Peskov, Ukrayna’da gerginliğin ancak Ukrayna ordusunun provokatif eylemlerine son vermesi durumunda giderilebileceğini ifade etti.

Peskov, Washington’ın, provokatif eylemlerine son vermesi konusunda Kiev üzerinde nüfuzunu kullanabileceğini kaydetti.

‘Putin’le Biden’ın görüşmesi iş nitelikliydi’

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin iş nitelikli bir görüşme olduğunu söyledi.

Peskov, “Sanırım, her iki tarafın da görüşmenin neticesinde bahsettiği konuların çeşitliliğinden, konuşmanın oldukça uzun sürdüğünü sonucuna varabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

‘Putin ve Biden’ın görüşme tarihi ve yeri hakkında konuşmak için erken’

Peskov, “Bu görüşme ile ilgili detaylar hakkında konuşmak için henüz erken, bu yeni bir teklif ve incelenecek, analiz edilecek” dedi.

Liderlerin görüşmeyle ilgili hazırlık konusunun diplomatik kanallar üzerinden incelenmesi üzerinde anlaştığını belirten Peskov, bunun ardından detaylardan bahsetmenin mümkün olacağını söyledi.

Görüşmenin gündeminin ne olabileceği ile ilgili soru karşısında da Peskov, “Elbette ikili ilişkiler. Karşılıklı olarak ilgi uyandıran, tarafların görüşmekle ilgilendiği alanlarda ikili ilişkiler önem taşıyor” dedi.

Peskov şu an bir görüşme hazırlığı olmadığından tarafların ele alınacak konulara yönelik henüz bir planlama yapmadıklarını belirtti. Peskov, “Henüz bu tür soruları sormak için erken” açıklamasını yaptı.

Peskov, Kremlin’in diplomatik kanallar üzerinden Biden’ın daha önce Putin hakkında kullandığı ifadelerle ilgili özür dilemesi konusunu gündeme getirip getirmeyeceği sorusuna “Bu soruyu yorumsuz bırakıyorum” yanıtını verdi.

Peskov, Putin ile Biden arasındaki telefon konuşmasında Rus aktivist Aleksey Navalnıy konusunun ele alınmadığını da ekledi.

'Türkiye yasağı'nın vatanseverlikle bağdaştırılmasıyla ilgili yorum yok'

Rus Senatör Konstantin Kosaçev’in Türkiye ile uçuşların askıya alınmasını vatanseverlik göstergesi olarak değerlendirmesi hakkında soru yöneltilen Peskov, “Bu Kosaçev’in kişisel fikri ve bu söz üzerindeki hak sahibi o. Bu konu hakkında hiçbir şekilde yorum yapmak istemem” dedi.