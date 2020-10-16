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Dünya Rusya'nın teklifine Azerbaycan'dan ret!
Dünya

Rusya'nın teklifine Azerbaycan'dan ret!

Azerbaycan, Rusya'nın Karabağ'a barış gücü yerleştirme teklifini reddetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 15:10:00 - 2020-10-16 15:31:45
Rusya'nın teklifine Azerbaycan'dan ret!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden savaş hakkındaki açıklamalarında "Bence Karabağ'daki temas hattına Rus askeri gözlemcileri sevk etmek doğru olur fakat kararı vermek Bakü ve Erivan'a kalmış" demişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Azerbaycan Rusya'nın Karabağ'a 'barış gücü yerleştirme' fikrini desteklemiyor. Ülkemiz başka bir yerde değil uluslararası tanınan kendi sınırlarında operasyonu yapıyor" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise Rusya'nın Dağlık Karabağ'a askeri gözlemciler yerleştirilmesi teklifiyle ilgili olarak; böyle bir adımın, çatışmaların sonuna doğru tartışılabileceğini ve Azerbaycan'ın onayını gerektirdiğini söyledi.

Öte yandan Rusya öncülüğünde iki ülke arasında imzalanan ateşkes, ilk günden itibaren Ermenistan tarafından ihlal ediliyor. Ermenistan ordusu Gence, Terter ve Nahçıvan olmak üzere farklı bölgelere füzelerle saldırarak sivillerin ölümüne neden olmuştu.

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