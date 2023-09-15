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Dünya Rusya’nın Soyuz MS-24 uzay aracı Kazakistan’dan fırlatıldı
Dünya

Rusya’nın Soyuz MS-24 uzay aracı Kazakistan’dan fırlatıldı

Yeniakit Publisher
2023-09-15 23:40:00 -
Rusya’nın Soyuz MS-24 uzay aracı Kazakistan’dan fırlatıldı

Rusya’nın Soyuz MS-24 uzay aracı, içinde 3 astronotla birlikte Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatıldı.

Rusya’nın Soyuz MS-24 uzay aracı bugün fırlatıldı. İçinde 3 astronotla birlikte Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen uzay aracında Rus astronotlar Oleg Kononenko ve Nikolai Chub'ın yanı sıra Amerikalı astronot Loral O'Hara yer aldı. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından üstlenilen fırlatma görevi ile astronotların uzayda 1 yıl 6 ay kalacağı aktarılırken, bu süre zarfında 7 yeni deney ve 4 uzay yürüyüşü de dahil olmak üzere 60'dan fazla bilimsel deney yapılması planlanıyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki izleme merkezinde uzmanlar tarafından takip edilen ve Baykonur'dan TSİ 18.45'te fırlatılan MS-24 uzay aracı TSİ 21.30'da sorunsuz bir şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı.

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