‘Rusya’nın saldırganlığı büyüyor’ diyerek duyurdu: Türkiye ile iki alanda yapılacak olan işbirliğiyle ilgileniyoruz

Ukrayna Maliye Bakanı Sergiy Marçenko, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırganlığının devam ettiğine ve bu nedenle de Ukrayna ordusunun kabiliyetlerini geliştirmesinin önemine dikkati çekerek, 'Türkiye ile hem tecrübe hem ürün alarak iş birliğiyle ilgileniyoruz. Toplamda 30 alanda iş birliğimiz var. Özellikle İHA'lar dünyada kendini pek çok yerde kanıtladı. Ayrıca iletişim alanında ASELSAN'la iş birliğimiz devam ediyor. Türkiye şüphesiz ulusal savunma sanayisinin gelişim hızında dünya lideri.' dedi

Marçenko, Ukrayna-Türkiye arasındaki ilişkileri AA muhabirine değerlendirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu ve gelişen ilişkilerle son zamanlarda iki ülkenin stratejik partner konumuna geldiğini belirten Marçenko, Ukrayna ve Türkiye arasındaki ticaretin de bunu teyit ettiğini aktardı.

Marçenko, Türkiye'nin ABD, AB ve Rusya'dan sonra Ukrayna'nın en büyük 4. ticari partneri olduğunu vurgulayarak, ticaretle beraber savunma alanındaki karşılıklı ilişkilerin de geliştiğine dikkati çekti.

İki ülkenin güvenlik konularında uluslararası organizasyonlarda siyasi bir diyalog geliştirdiğini belirten Marçenko, ekonomik çıkarların ulaşımdan enerjiye, uçak üretiminden turist akışına kadar pek çok alanda kesiştiğini ifade etti.

İki ülke arasındaki 5 milyar dolarlık ticaret hacminin büyümesi için potansiyel olduğunu ve devlet başkanlarının, 10 milyar dolarlık hedef koyduğunu hatırlatan Marçenko, "İstatistikler de bunu destekliyor. 2018'den 2019'a yaklaşık yüzde 22 artış oldu. 2020 Kovid-19 nedeniyle dünyada zor bir yıldı ancak bu sene artış bekliyoruz." dedi.

Marçenko, Ukrayna'nın özellikle altyapı projelerinde pek çok Türk yatırımcısını çektiğini belirterek, ülkeler arasında tarım, finans ve savunma sanayinde iş birliği potansiyellerinin artacağını düşündüğünü ifade etti.

STA ile ekonomiler daha rekabetçi olacak

Marçenko, STA görüşmelerinde hala çözülmesi gereken alanlar olduğunu ancak iyi ilerleme kaydedildiğini vurgulayarak, "Sadece geçen altı ay içinde pek çok görüşme yapıldı ve inanıyorum ki daha da artacak. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sürecin son aşamasında olduğumuzu belirtmişti, ben de ona katılıyorum." dedi.

STA'nın imzalanmasının iki ülke arasındaki dinamikleri kuvvetlendireceğini belirterek, "Anlaşmayla Ukrayna ve Türkiye ekonomileri daha rekabetçi hale gelecektir." diye konuştu.

Ukrayna ve Türkiye arasındaki karşılıklı yatırımları daha fazla geliştirmek istediklerini kaydeden Marçenko, Ukrayna'da doğrudan Türk yatırımlarının 500 milyon, dolaylı yatırımların ise 3 milyar dolardan fazla olarak değerlendirildiğini hatırlattı.

Marçenko, Ukrayna'nın yeni yasalarla yabancı şirketlerin yatırımlarını desteklediğine, koruduğuna ve fırsatlar sunduğuna dikkati çekerek, özellikle Türkiye'nin gelişmiş olduğu yeni nesil sanayiler alanında Türkiye'den yatırım beklediklerini aktardı.

"Savunma sanayisinin dönüşümünde Türk yöntemi en uygunu"

Marçenko, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırganlığının devam ettiğine ve bu nedenle de Ukrayna ordusunun kabiliyetlerini geliştirmesinin önemine dikkati çekerek, "Türkiye ile hem tecrübe hem ürün alarak iş birliğiyle ilgileniyoruz. Toplamda 30 alanda iş birliğimiz var. Özellikle İHA'lar dünyada kendini pek çok yerde kanıtladı. Ayrıca iletişim alanında ASELSAN'la iş birliğimiz devam ediyor. Türkiye şüphesiz ulusal savunma sanayisinin gelişim hızında dünya lideri. Son 10 sene bir dönüm noktasıydı ve şimdi TOP 100'de 7 Türk savunma şirketi var. Kamu ve özel iş birliğinden oluşan Türk yöntemi reform Ukrayna için en uygunu." diye konuştu.

Zelenskiy'nin, Ekim 2020 ziyaretinde ve Aralık 2020'de Kiev'de Ukrayna Savunma Bakanlığı ile Türk Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanan anlaşmaların önemine dikkati çeken Marçenko, "Bu anlaşmalar doğrultusunda yapılacak projeler Ukrayna'da ve Karadeniz'de güvenliği artıracaktır." dedi.

Marçenko, Ukrayna'nın Antonov ve İvçenko-Progress gibi köklü firmalarıyla katkı sunmaya hazır olduğunu ifade ederek, Akıncı projesinin ortak üretiminin de gelecek için potansiyel bir alan olduğunu aktardı.

Türkiye'ye Ukrayna'nın egemenliğine desteği ve Kırım Tatar Türk halkının haklarını koruduğu için teşekkür eden Marçenko, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Baykar şirketine ülkemizi zor zamanında Bayraktar İHA'larla güçlendirdiği için minnettarız." diye konuştu.