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Ekonomi Rusya’nın kota artırımı ihracatçıları sevindirdi
Ekonomi

Rusya’nın kota artırımı ihracatçıları sevindirdi

Yaş meyve sebze sektörü, Rusya Tarım Bakanlığı tarafından onaylanan kararnameyle, Türkiye’den ithal edilen domatesin kotasının 250 bin tondan 300 bin tona çıkarılmasını sevinçle karşıladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 12:48:00 -
Rusya’nın kota artırımı ihracatçıları sevindirdi

 

Yaş meyve sebze sektörü, Rusya Tarım Bakanlığı tarafından onaylanan kararnameyle, Türkiye’den ithal edilen domatesin kotasının 250 bin tondan 300 bin tona çıkarılmasını sevinçle karşıladı. Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektörü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kavak, “İhracatçılarımız açısından önemsenen bir konuydu. Rusya, bizim için önemli bir Pazar” dedi. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin ise “Rusya’nın Türkiye’den domates ithalatı kotasını 250 binden 300 bin tona yükseltmesi olumlu bir gelişme. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu durum, bize önümüzdeki süreçte moral ve motivasyon olacak” diye konuştu.

 

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