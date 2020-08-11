Rusya'nın koronavirüs aşısına Türkiye'den itiraz

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya lideri Vladimir Putin'in,yeni tip koronavirüs pandemisine karşı geliştirdikleri aşıyla ilgili yaptığı açıklamasını değerlendirdi.

Ceyhan, aşının 1-2 ay içinde bütün ülkelere herkesin aşılanabileceği kadar üretilip dağıtılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Kısa bir sürede üretilen aşının insanları koronavirüse karşı koruyacağını düşünmediklerini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Rusya Devlet Başkanı kızına aşı yaptığını söylemiş. Bu aşının bulunup da insanlara yapılır durumda olduğunu göstermiyor. Rusya'nın yaptığı aşılamada, aşının henüz klinik testlerine başlanmadığını, Birleşik Arap Emirlikleri'nde testlere başlanacağı söyleniyor" dedi.

İnsanlarda testlere başlanan 6 aşının olduğunu kaydeden Bilim Kurulu üyesi Ceyhan, "Hatta Rusya onların biraz daha gerisinde gibi görünüyor. 'Testlere başlamak' demek zaten bunun aylar alacak bir sürenin başladığını gösteriyor. Bu testler 4 aşamalı. Önce bu testlerde aşıların güvenirliğinin test edilmesi lazım. Bunun için az sayıda insanda güvenirlik testleri yapılacak, sonra giderek artan vaka miktarları ile 3 fazla daha testler yapılacak. Bunların her birinde aşı yapılacak, aşının etkinliği için kan testleri yapılacak. Klinik deneyler yapılacak. Bu daha uzun süre alan yöntemdir. Binlerce insana aşı yapılacak, binlerce insana da yapılmayacak ve iki grup karşılaştırılacak. 'Ne sıklıkta hastalanıyorlar' diye. Bu da nereden bakarsanız bakın daha Rusya'nın aşısının önünde çok uzun zaman olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.