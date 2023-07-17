Rusya'nın kararına dünyadan peş peşe tepkiler! 'Bu ahlaksızlıktır, Türkiye'yi destekliyoruz'
Rusya’nın Karadeniz Tahıl Anlaşması’ndan çekilmesinin ardından dünyadan peş peşe tepkiler de yükseldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, “Rusya’nın küçümseyen hareketini şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullanırken, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ise Rusya'nın yaptığının ahlaksızlık olduğunu belirtip Türkiye'yi desteklediklerini açıkladı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Rusya’nın Tahıl Anlaşması’ndan çekilmesi sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rusya’nın, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye’nin tüm çabalarına rağmen Karadeniz Tahıl Anlaşması'nı feshetme yönündeki küçümseyen hareketini şiddetle kınıyorum. Avrupa Birliği (AB), dünyadaki savunmasız kişiler için gıda güvenliğini sağlamaya çalışıyor. AB Dayanışma Yolları, tarımsal gıda ürünlerini Ukrayna’dan küresel pazarlara getirmeye devam edecek” dedi.
Hollanda'dan tepki: Rusya'nın yaptığı ahlaksızlıktır, Türkiye'yi destekliyoruz
Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ise Rusya'nın kararının hayal kırıklığı olduğunu vurgulayarak, “Rusya’nın Karadeniz Tahıl Girişimi’ni engellemesi hayal kırıklığıdır. Anlaşmanın uzatılması, gıda fiyatlarının yükselmesini ve piyasa istikrarsızlığını önlemek için önemli. Rusya’nın gıdayı silah haline getirmeye devam etmesi tamamen ahlaksızlıktır. Rusya’yı gecikmeden Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın uygulanmasına devam etmeye çağırıyoruz. Çözüm bulma çabalarında BM, AB ve Türkiye’yi destekliyoruz” ifadelerini kullandı.
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