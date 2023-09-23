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Dünya Rusya'nın Karadeniz filosu kalbinden vuruldu! Bilanço ağır! İşte o anlar
Dünya

Rusya'nın Karadeniz filosu kalbinden vuruldu! Bilanço ağır! İşte o anlar

Yeniakit Publisher
2023-09-23 20:27:00 -

Ukrayna’nın dün Sivastopol’daki Rusya Donanması Karadeniz Filosu’nun karargahına gerçekleştirdiği füze saldırısının sonuçları ağır oldu.

Ukrayna Özel Kuvvetleri, Kırım'ın Sivastopol kentinde bulunan Rusya'nın Karadeniz Filosu Kararagahı'na yönelik saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, Ukrayna'nın saldırısında aralarında filonun üst düzey isimlerinin de olduğu kişilerin öldüğü ve yaralandığı iddia edildi.

Duvar'da yer alan habere göre; Ukrayna Özel Operasyon Kuvvetleri, Telegram kanalından yayınladığı açıklamada, Rusya'nın Sivastopol kentindeki Karadeniz Filosu Kararagahı'na yönelik saldırıda 'aralarında üst düzey yöneticilerin' de olduğu onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını iddia etti. 'Yengeç Kapanı' ismi verilen operasyon hakkında açıklama yapan Özel Kuvvetler, operasyonun Rusya Donanması'nın üst düzey isimlerinin toplandığı bir zamana denk getirildiğini ve saldırı sonucunda 'filonun üst düzey liderleri de dahil' onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını ileri sürdü.

'Üst düzey görüşme yapılıyordu'

Ukrayna Özel Operasyon Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Özel Operasyon Kuvvetleri'nin cüretkar ve itinalı çalışması, Rus Donanması'nın üst düzey isimlerinin geçici olarak işgal edilen Sivastopol kentinde görüşmeler yaptıkları sırada Karadeniz Filosu Karargahı'nı zamanında ve hassasiyetle vurmasını sağladı" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Rusya'nın Karadeniz Filosu'na yönelik dün yapılan saldırı sonucu kaç kişinin öldüğü ve yaralandığı ile ilgili Ukrayna'dan detaylı bir açıklama gelmedi.

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