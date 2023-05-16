Rusya'nın Hançer'i Kiev’de duyurdular! Patriot bataryasını vurdu: Teyit edildi

Ukrayna'ya teslim edilen Patriot hava savunma sistemlerinden birinin, pazartesi akşamı Rusya’nın Kinjal (Hançer) hipersonik füzelerle Kiev’e gerçekleştirdiği saldırıda vurulup hasar gördüğü bildirildi. CNN haberi, adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisine dayanarak duyurdu. Washington, Patriot sisteminin tamamen yok edilemediğini, hasarın yerinde tamir edilip edilemeyeceğine karar verecek. Ukrayna'da biri ABD, diğeri Hollanda ve Almanya tarafından sağlanan iki Patiot sistemi bulunuyor.



Bugün Rusya Savunma Bakanlığı Amerikan Patriot kompleksinin Kinjal hipersonik sistemi tarafından vurulduğunu bildirirken, Ukrayna ise, dün geceki Rus füze saldırısı sırasında altı adet Kinjal hipersonik füzesi düşürdüğünü iddia etti.



Rusya Savunma Bakanı Şoygu ise, RIA Novosti’ye demecinde, Ukrayna'nın iddiası için "Rusya vurulduğu iddia edilen sayıda Kinjal fırlatmadı. Ukrayna’nın iddiasındaki sayı bizim fırlattığımızdan üç kat fazla" dedi.

Patriot Hava ve Füze Savunma Sistemi

Patriot, uzun menzilden gelen hedefleri tespit etmek için güçlü bir radara sahip ve bu da onu balistik füzeleri ve hava soluyan hedefleri önleyebilen güçlü bir hava savunma platformu haline getirmektedir. ABD’li yetkililer, Rus ordusunun Patriot’tan yayılan sinyalleri yakalayabildiğine ve Kinzhal olarak bilinen hipersonik füzeyi kullanarak sistemi hedef aldığına inanıyor.

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