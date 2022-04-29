  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Rusya'nın hamlesi İspanya'yı vurdu
Ekonomi

Rusya'nın hamlesi İspanya'yı vurdu

İspanya Ekonomi Bakanı Nadia Calvino, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kaynaklanan belirsizliğin ekonomideki etkisinin devam ettiğini söyledi. Calvino ülkesinin büyüme tahminini yüzde 7'den 4,3'e çektiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 15:22:00 -
Rusya'nın hamlesi İspanya'yı vurdu

İspanya hükümeti, 2022 yılı ekonomik büyüme tahminini yüzde 7'den 4,3'e indirdi.

İspanya Ekonomi Bakanı Nadia Calvino, Avrupa Birliği (AB) ortalamasının üzerinde büyüme kaydedecek İspanyol ekonomisinin "dayanıklı ve güçlü" olmaya devam etmesine rağmen, "ekonomide sağduyulu olma ilkesinin azami düzeyde olması gerektiğini" vurguladı.

Ekonomide salgın öncesi değerlerin 2023'ün ilk çeyreğinde gelmeye başlayacağını öngören sol koalisyon hükümeti, büyüme tahminlerini 2023'te yüzde 3,5, 2024'te yüzde 2,4 ve 2025'te yüzde 1,8 olarak duyurdu.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), bugün açıkladığı verilerde, tüketim taleplerinin düşmesi sebebiyle 2022'nin ilk çeyreğinde ekonomik büyümenin yüzde 0,3 seviyesinde gerçekleştiğini açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay