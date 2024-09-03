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Dünya Rusya'nın füze saldırısında can kaybı artıyor
Dünya

Rusya'nın füze saldırısında can kaybı artıyor

Yeniakit Publisher
2024-09-03 22:59:00 -
Rusya'nın füze saldırısında can kaybı artıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'nın Poltava kentine düzenlediği füze saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiğini duyurdu.

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü açıklamada, Rus ordusunca bugün Poltava'ya düzenlenen hava saldırısı hakkındaki son gelişmeleri aktardı.

Mevcut bilgilere göre saldırı nedeniyle ölenlerin sayının 51'e, yaralıların sayısının ise 271'e çıktığı bilgisini veren Zelenskiy, "Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor, molozlar kaldırılıyor." ifadesini kullandı.

Rus ordusunun saldırıda iki balistik füze kullandığını kaydeden Zelenskiy, olay yerinde incelemelerin yapıldığı ve soruşturmanın başlatıldığını da duyurdu.

Saldırıda bir eğitim kurumu ve yanındaki hastane hasar görmüştü

Zelenskiy gündüz saatlerinde yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Poltava'ya füze saldırısı düzenlediğini, saldırı sonucu bir enstitünün kısmen yıkıldığını ve yanındaki hastanenin de hasar gördüğünü ifade etmişti.

Kaynak: AA

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