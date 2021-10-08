Rusya’nın devlet medyasından dikkat çeken itiraf: Hapishanelerde işkence ve tecavüzler yaşanıyor

Rusya'nın hapishanelerinde mahkumlara yönelik işkence ve tecavüzler, mahkumların gardiyanlara para vermeye zorlanması Rusya'nın resmi medya kuruluşu olan Russia Today tarafından da haberleştirildi.

Bu gelişme Rusya hapishanelerdeki kötü durumu Rus devletinin de itiraf etmek zorunda kaldığı şeklinde yorumlandı.

Rus medyası doğruladı

Russia Today'in haberine göre Rus hapishanelerinde mahkumlara yönelik işkence, tecavüz ve para vermeye zorlama iddialar ve iddiaları doğrular nitelikte hapishanelerden sızan videolar da doğru.

Russia Today'in röportaj gerçekleştirdiği Saratov Hapishanesi'nde yatan eski bir mahkum, gardiyanlar tarafından personele karşı hiçbir şikayeti olmadığını iddia eden bir belge imzalamaya zorlandığını, ardından tecavüzle tehdit edildiğini, gardiyanların tecavüz ve işkence tehdidiyle ailesinden para aldığını, aynı zamanda gardiyanların cinsel tacizine uğradığını belirtti.

Haberde Russia Today'in, insan hakları grubu gulagu.net'in Salı günü yayınladığı, hapishanenin hastanesinde üç mahkumun tecavüze uğradığını gösteren videonun da doğru olduğunu itiraf ettiği görüldü. Yine haberde mahkum yakınları, kendilerinin de gardiyanlar tarafından tehdit edildikleri ve gardiyanlara rüşvet vermeye zorlandıklarını ifade etti.

Haberde bu ihlallerin ve suçların münferit olaylar olmadığının ve Rusya genelinde bir sorun olduğunun vurgulanması da dikkat çekti.

Kaynak: Mepa News