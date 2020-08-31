Rusya'nın davetlisi YPG/PKK ve sözde muhalifler "federasyon" üzerinde uzlaştı

ANKARA (AA) - Terör örgütü YPG/PKK ile Rusya’ya yakınlığıyla bilinen Suriyeli siyasi bir grup, Moskova’da düzenledikleri toplantıda Suriye için federal yönetim öngören bir anlaşma yaptı.

YPG/PKK’nın siyasi uzantılarından Suriye Demokratik Konseyi’nin elebaşlarından İlham Ahmed ile Halkın İradesi Partisi Genel Sekreteri Kadri Cemil Moskova’da bir araya geldi.

Rusya’nın davetiyle gerçekleştiği öğrenilen toplantıda, Moskova yönetimi ve Beşşar Esed rejimine yakınlığıyla bilinen Cemil, terör örgütü temsilcisiyle Suriye’nin yönetim şeklinin değiştirilmesini amaçlayan bir muhtıraya imza attı.

Ahmed ve Cemil, muhtırayı Moskova’da yaptıkları bir basın toplantısıyla duyurdu. Buna göre taraflar, Suriye'nin federal bir yapı içinde yönetilmesi konusunda anlaştı.

Basın toplantısında konuşan her iki isim de Suriye'nin yeni anayasasında, halkın bölgesel yönetim uyguladığı, içişlerinde bağımsız, dışişleri, ekonomi ve savunma alanlarında merkezi hükümete bağlı kaldığı bir yönetim yapısı olması gerektiğini savundu.

Ahmet ve Cemil, Suriye'deki krizin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararına bağlı kalınarak çözülmesini desteklediklerini, YPG/PKK uzantılarının ve bazı muhalefet platformlarının siyasi sürece dahil edilmesi gerektiği konusunda uzlaştıklarını açıkladı.

Muhtırada, Suriye'nin kuzeyi ve doğusunda PYD/PKK işgalindeki toprakların durumu "toplumsal bir ihtiyaç" olarak nitelendi.

Taraflar ayrıca gelecekte terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı SDG'nin Suriye ordusuna katılmasında anlaştıklarını açıkladı.





