Rusya'nın çekindiği Leopard 2 tanklarında yeni gelişme! Bu ısrarın sebebi ne?

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin, Ukrayna'nın Rus işgaline karşı mücadelesini desteklemek için bu ülkeye açıklanmayan sayıda Leopard 2 tankı tedarik etmeyi düşündüğünü açıkladı.

Geçen yıl Varşova hükümeti, Sovyet tasarımı T-72 tanklarını Ukrayna ordusuna teslim etmişti.

Polonya'da 247 Leopard 2 var

Polonya Silahlı Kuvvetleri şu anda farklı varyantlarda yaklaşık 247 Leopard 2 kullanıyor. Bunlar arasında Leopard 2A4 ve 2A5 tanklarının yanı sıra Polonya savunma sanayisi tarafından Alman Rheinmetall ile işbirliği içinde yükseltilen Leopard 2PL tankları bulunuyor.

Polonya'nın tankları teslim edebilmesinin önündeki tek engelse Almanya, Leopard 2 tankları Alman firma tarafından üretildiği için bu tankların başka bir ülkeye sevk edilmesi için Alman hükümetinin onayını alması gerekiyor.

Önümüzdeki yıllarda Polonya, modern tank filosunu ABD M1A2 Abrams ve Güney Kore K2 tanklarına dayandırmayı planlıyor , ancak ülkenin kara kuvvetleri şu anda esas olarak Leopard 2'lerine güveniyor.

Polonya Rusya'dan neden nefret ediyor?

2. Dünya Savaşı'nda Almanya ve Sovyetler karşılıklı anlaşarak Polonya'nın tamamını işgal etti. Savaş boyunca 6 milyon Polonya vatandaşının öldüğü tahmin ediliyor. Sovyetler Birliği, yüzbinlerce Polonya vatandaşını Sibirya'ya sürdü. Savaş sonrası da yüzü gülmeyen Polonya halkı Sovyetler Birliği tarafından 1991 yılına kadar işgal altında kaldı. Bu sürede de binlerce Polonyalı'nın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Esasında Polonya ve Rusya arasında tarihsel bir düşmanlık bulunuyor.

Haber Analiz: Yeni Akit