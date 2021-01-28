Rusya'dan yeni askeri hamle! MİG-31'lerin yerini alacak

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, eskiyen MiG-31 savaş uçağı filosunun yerini alacak yeni nesil uzun menzilli bir önleme uçağının geliştirildiğini doğruladı.

Rostec tarafından yayınlanan bir basın açıklamasına göre, yeni önleme aracı geliştirme aşamasına girdi. Şirketten yapılan açıklamada, "Yeni nesil önleme uçağının geliştirilmesine şimdiden başlandı. Perspective Uzun Menzilli Havacılık Kompleksi'nin "MiG-41″ kod adı altındaki projesi geliştirme aşamasındadır" İfadeleri kullanıldı.

Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri halihazırda yaklaşık 200 adet NATO kod adı 'Foxhound' olan MiG-31 uçağından 130'unu en son MiG-31BM standardına yükseltti. Söz konusu modernizasyon, uçağın aviyoniklerini, kokpit ekranlarını, veri bağlantılarını, radarı ve ateş kontrol sistemlerini kapsarken, ayrıca gövde ve iniş takımlarının yenilenmesini de içermekte.

MiG-31BM olarak adlandırılan en son versiyon, standart savaş uçakları tarafından yapılan saldırılar için erişilemeyen uzun mesafelerdeki hava hedeflerini durdurmak için tasarlandı.

star.com.tr